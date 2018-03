Uber kazasının videosu paylaşıldı!

Geçtiğimiz hafta Uber‘in sürücüsüz aracı Elaine Herzberg‘e çarpmış ve genç kadın ne yazık ki hayatını kaybetmişti. Konuyla alakalı araştırma devam ederken Tempe Polis Departmanı olayın videosunu Twitter’dan paylaştı.

Aşağıdaki videodan görebileceğiniz gibi bisikletiyle karşıdan karşıya geçen Herzberg, yolun ilk yarısında gölgede kaldığı için sürücüsüz araç tarafından farkedilemiyor ve çarpışma gerçekleşiyor.

Tempe Police Vehicular Crimes Unit is actively investigating

the details of this incident that occurred on March 18th. We will provide updated information regarding the investigation once it is available. pic.twitter.com/2dVP72TziQ

— Tempe Police (@TempePolice) 21 Mart 2018