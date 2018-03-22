Uber kazasının videosu paylaşıldı!

Uber kazasının videosu paylaşıldı!

22 Mart, 2018 Otomobil 0 yorumlar

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Geçtiğimiz hafta Uber‘in sürücüsüz aracı Elaine Herzberg‘e çarpmış ve genç kadın ne yazık ki hayatını kaybetmişti. Konuyla alakalı araştırma devam ederken Tempe Polis Departmanı olayın videosunu Twitter’dan paylaştı.

Uber kazasının videosu paylaşıldı

Aşağıdaki videodan görebileceğiniz gibi bisikletiyle karşıdan karşıya geçen Herzberg, yolun ilk yarısında gölgede kaldığı için sürücüsüz araç tarafından farkedilemiyor ve çarpışma gerçekleşiyor.

Henüz konuyla ilgili teknik araştırma devam ediyor ve fren sisteminin tam olarak ne zaman harekete geçtiği şimdilik bilinmiyor. Bu olay sonrası Uber, tüm sürücüsüz araç testi faaliyetlerine son verdi ve olayı araştırmaya başladı.

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