Uber’in Sürücüsüz Araçlarından Birisi Arizona’da Kazaya Karıştı

Uber test sürüşü sırasında sürücüsüz araçlarından bir tanesinin Arizona’nın Tempe şehrinde bir kazaya karıştığını açıkladı.

Fresco News tarafından paylaşılan fotoğraflarda Uber’in Volvo marka aracı yan gelmiş şekilde yatıyor. Yanında ise kazaya karıştığı diğer iki araç yer alıyor. Kazada herhangi bir kaza veya can kaybı yaşanmadı.

#UPDATE: No injuries yet reported in an accident involving a self-driving #uber, captured by @fresconews user Mark Beach in Tempe, AZ. pic.twitter.com/kmizvRD5WP — Fresco News (@fresconews) March 25, 2017

Şirketin basın sözcüsü yaptığı açıklamada kaza ile ilgili araştırma başlattıklarını belirtti. Ayrıca sürüş esnasında aracın arka koltuğunda kimsenin olmadığını açıkladı. Kaza esnasında araç otomatik sürüş modundaydı. Soruşturma sonlandırılana kadar şirketin sürücüsüz araç filosu yollara çıkmayacak.

BREAKING: Self-driving Uber vehicle on it’s side after a collision in Tempe, AZ. Photos by @fresconews user Mark Beach pic.twitter.com/5NCF2KG0rW — Fresco News (@fresconews) March 25, 2017

Şirket Şubat ayında sürücüsüz araç filosunu Kaliforniya’dan, Arizona’ya taşımıştı. Çünkü Kaliforniya Motorlu Araçlar Dairesi’nin istedi 150 dolarlık test ücretini ödemeyi reddetmişti. Bu kaza araç servisine büyük bir darbe daha indirdi. Şirketin Başkanı geçtiğimiz günlerde şirketten ayrıldı ve ayrıca Waymo tarafından teknoloji kaçırmakla mahkemeye verildi.