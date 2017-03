Uber’in Sürücüsüz Araçlarından Birisi Arizona’da Kazaya Karıştı

Fresco News tarafından paylaşılan fotoğraflarda Uber’in Volvo marka aracı yan gelmiş şekilde yatıyor. Yanında ise kazaya karıştığı diğer iki araç yer alıyor. Kazada herhangi bir kaza veya can kaybı yaşanmadı.

#UPDATE: No injuries yet reported in an accident involving a self-driving #uber, captured by @fresconews user Mark Beach in Tempe, AZ. pic.twitter.com/kmizvRD5WP

— Fresco News (@fresconews) March 25, 2017