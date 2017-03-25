Uber’in Sürücüsüz Araçlarından Birisi Arizona’da Kazaya Karıştı

Uber’in Sürücüsüz Araçlarından Birisi Arizona’da Kazaya Karıştı

25 Mart, 2017 Otomobil 0 yorumlar

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Uber test sürüşü sırasında sürücüsüz araçlarından bir tanesinin Arizona’nın Tempe şehrinde bir kazaya karıştığını açıkladı.

Fresco News tarafından paylaşılan fotoğraflarda Uber’in Volvo marka aracı yan gelmiş şekilde yatıyor. Yanında ise kazaya karıştığı diğer iki araç yer alıyor. Kazada herhangi bir kaza veya can kaybı yaşanmadı.

Şirketin basın sözcüsü yaptığı açıklamada kaza ile ilgili araştırma başlattıklarını belirtti. Ayrıca sürüş esnasında aracın arka koltuğunda kimsenin olmadığını açıkladı. Kaza esnasında araç otomatik sürüş modundaydı. Soruşturma sonlandırılana kadar şirketin sürücüsüz araç filosu yollara çıkmayacak.

Şirket Şubat ayında sürücüsüz araç filosunu Kaliforniya’dan, Arizona’ya taşımıştı. Çünkü Kaliforniya Motorlu Araçlar Dairesi’nin istedi 150 dolarlık test ücretini ödemeyi reddetmişti. Bu kaza araç servisine büyük bir darbe daha indirdi. Şirketin Başkanı geçtiğimiz günlerde şirketten ayrıldı ve ayrıca Waymo tarafından teknoloji kaçırmakla mahkemeye verildi.

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