Twitter’ın Ceo’su, Jack Dorsey’nin hesabını korsanlar ele geçirdi!

Twitter’ın Ceosu Jack Dorsey‘nin hesabı kimliği bilinmeyen kişiler tarafından ele geçirildi. Sosyal medya devlerinden birinin böylesine büyük güvenlik açıklarına sahip olması şok etkisi yarattı.

Hesabı ele geçiren hacker, birbiriyle alakasız onlarca tweet attı. Bunların bir kısmı küfür ve troll amaçlı olurken bir hayli ciddi sorunlara yol açacak konular da içeriyordu. Hesabı devir almak isteyenler için kredi bile kabul edebileceğini öne süren internet korsanı, kısa süre sonra Twitter yönetimi tarafından durduruldu.

Twitter sözcüsü Ebony Turner, şirketin konuyu araştırdığını ve olayın seyrini takip ettiklerine dair yazı paylaştıklarını dile getirdi.

We're aware that @jack was compromised and investigating what happened.

— Twitter Comms (@TwitterComms) August 30, 2019