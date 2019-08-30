Twitter’ın Ceo’su, Jack Dorsey’nin hesabını korsanlar ele geçirdi!

Twitter’ın Ceosu Jack Dorsey‘nin hesabı kimliği bilinmeyen kişiler tarafından ele geçirildi. Sosyal medya devlerinden birinin böylesine büyük güvenlik açıklarına sahip olması şok etkisi yarattı.

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Hesabı ele geçiren hacker, birbiriyle alakasız onlarca tweet attı. Bunların bir kısmı küfür ve troll amaçlı olurken bir hayli ciddi sorunlara yol açacak konular da içeriyordu. Hesabı devir almak isteyenler için kredi bile kabul edebileceğini öne süren internet korsanı, kısa süre sonra Twitter yönetimi tarafından durduruldu.

Twitter sözcüsü Ebony Turner, şirketin konuyu araştırdığını ve olayın seyrini takip ettiklerine dair yazı paylaştıklarını dile getirdi.

We're aware that @jack was compromised and investigating what happened. — Twitter Comms (@TwitterComms) August 30, 2019

Jack Dorsey olayının akıbetinin farkındayız ve ne olduğunu araştırıyoruz.

Hesabın nasıl bu duruma düştüğü açıkçası çokta önemli değil. Fakat detaylara odaklandığımız zaman, korsan tweetlerin üçüncü parti yazılımlar tarafından gönderildiğini görüyoruz. Twitter, 2010 yılında SMS servislerini güçlendirmek amacıyla CloudHopper uygulamasını bünyesine katmıştı.

Akıllara; sanal korsanların, Twitter’ın izin sağladığı bu uygulamanın şifresini bularak sisteme dahil oldukları geliyor. Twitter’ın başına, hesap çalınma vakaları ilk kez gelmiyor. Daha önce de yüksek öneme sahip bir Twitter hesabı olan Facebook’un Ceo’su Mark Zuckerberg‘in de hesabı çalınmıştı. Hatta, Mark’a kullandığı bir hayli basit şifrelemeden dolayı, sosyal medyada alay konusu olmuştu.

Twitter mecrasından gerek Türk gerek yabancı medyada birçok hesap çalınma vakası yaşanmaya devam ediyor. Peki, vazgeçilmemiz haline gelen sosyal medyaya ne kadar güvenmemiz lazım? Kişisel kanaatim, tedbiri elden bırakmamak olacaktır.