Twitter çok konuşulacak bir adım attı ve sitedeki tweetlere erişmeniz için giriş yapmayı zorunlu kıldı. Twitter’ın tweetlere erişim için hesaba giriş gerektiren yeni bir özelliği hayata geçirmesi, kullanıcılar arasında soru işaretleri yarattı. Şirket henüz resmi bir açıklama yapmadığı için bazıları bunun geçici bir aksaklık olabileceğini düşünürken, diğerleri daha fazla kullanıcıyı platforma çekmek için kasıtlı bir hareket olarak yorumladı. Twitter yine bir şeyler deniyor!

Twitter Kullanıcı Sayısını Artırmak İçin Her Şeyi Yapabilir!

Herkesin Twitter’a üye olmak istememesi gayet anlaşılabilir bir şey. Ancak görünen o ki bu Twitter yöneticileri tarafından anlaşılmamış. Şirketin bu değişikliği, erişim kolaylığını ve giriş yapmadan tweetleri görüntülemeyi tercih eden kullanıcılar arasında bazı rahatsızlıklara neden oldu. Ayrıca tweetlerin herkese açık olmaması nedeniyle sitenin arama motorlarındaki görünürlüğü azalabilir ve siteye erişim sayıları düşebilir.

Yani bu iş Twitter için iki ucu keskin bir bıçak olmuş durumda. Elon Musk’ın Twitter’ın operasyonlarına dahil olmasının da bu değişikliğe katkıda bulunabileceği düşünülüyor. Musk daha önce Twitter’da arama yapan yapay zeka araçlarına karşı endişelerini dile getirmiş ve Twitter verilerini izinsiz kullanan şirketleri eleştirmişti.

Twitter’ın yeni CEO’su Linda Yaccarino’nun göreve başlamasıyla birlikte platform teknik sorunlar yaşamaya devam ediyor. Son zamanlarda, birçok kullanıcının hesabı spam faaliyeti iddiasıyla askıya alındı. Ancak Twitter askıya alınan hesaplara neden askıya alındıkları hakkında hiçbir bildirim yapmadı.

Fakat şirketin şu anki en büyük sorunu, giriş yapma zorunluluğu gibi görünüyor. Twitter’da tweetleri görüntülemek için oturum açma zorunluluğu, kullanıcılar arasında endişe yarattı ve platformun yeni liderlik altındaki yönü hakkında soru işaretleri oluşturdu. Kullanıcılar, şirketten daha fazla açıklama beklerken, bu değişikliğin önümüzdeki aylarda Twitter’ın kullanıcı katılımını ve büyümesini nasıl etkileyeceğini göreceğiz.

İlginizi Çekebilir: WhatsApp Sohbet Geçmişinizi Artık Işık Hızında Aktarabileceksiniz!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce giriş yapmadan tweetleri görebilmenin engellenmesi doğru bir hamle mi? Düşüncelerini yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!