Bir süre önce Elon Musk Twitter’ı satın aldı. O zamandan beri Twitter’ı kendi oyun parkı gibi kullanan Amerikalı milyarder birçok insanı işten çıkardı. Twitter Blue isimli bir abonelik sistemi getirdi, bu sistemle birlikte insanlar her ay cüzi bir miktar ödeyerek mavi tik satın aldılar. Mavi tik satın alan bazı insanlar Twitter üzerinden dolandırıcılık yapmaya başladılar. Elon Musk daha ne yapacak derken dün Tweet gösterimine sınırlama getirdi. Elon Musk’ın yeni açıklamasına göre Twitter Blue aboneleri günde 8000 Tweet görüntüleyebilirken doğrulanmış kullanıcılar günde 800 Tweet görüntüleyebilecek. Gerek Twitter’da gerekse de Instagram’da oldukça eleştirilen bu karardan sonra Elon Musk yeni bir karara daha imza attı. Artık Twitter’da abonelikler sistemi başlatılıyor. Detaylara bakalım.

Bugün Twitter kullanıcılarının bazılarına şu bildirim gitti:

“Takip ettiğin bir kişi @elonmusk adlı kullanıcıya abone oldu. Elon Musk adlı kullanıcıya abone ol ve kullanıcının özel içeriklerine eriş.”

Bu demek oluyor ki artık Twitter’da abonelikler dönemi başlıyor. Twitter’ın gönderdiği bildirime göre bir kullanıcıya abone olan kişiler o kullanıcının aboneler için özel olarak paylaştığı içerikleri görebilecek. YouTube’un katıl özelliğine benzer bir özellik olduğunu söyleyebiliriz.

Elon Musk Twitter’ı kendi oyun parkı gibi kullanmaya devam ediyor. Daha ne olabilir ki, daha ne yapabilir ki diye düşünürken Elon Musk her seferinde bizleri şaşırtmayı başarıyor. Bakalım ilerleyen günlerde bizleri ne bekleyecek?