Twitter, Vine Kullanıcılarının Bilgilerini Çaldırdığını Açıkladı

Twitter’ın Vine servisi kapatılalı epey bir süre oldu ancak şirketin bu servisten dolayı başına geleneler hala bitmiş değil gibi gözüküyor.

Twitter, Vine kullanıcılarına bir e-posta göndererek kullanıcı bilgilerinin açığa çıktığını açıkladı. Üçüncü partilerde yer alan bir hata nedeniyle kullanıcıların Vine hesaplarında yer alan e-posta hesapları ve telefon numaraları çalındı.

Bütün Vine kullanıcılarının bilgisini ele geçiren saldırganların bu bilgileri ne yapacağı henüz bilinmiyor ancak Deep Web’te bu tarz kullanıcı bilgilerinin çoğu zaman satıldığına şahit olduk. Şirket herhangi bir şifrenin kaptırıldığına dair bir bilgi açıklamadı. Ayrıca bu hata kapatıldı.

Twitter özellikle kullanıcıların bilmedikleri numaralardan gelen SMS mesajlarında yer alan linkleri tıklamamaları gerektiğini açıkladı. Gönderilen e-postada yer alan bilgilere göre Vine Archive bu hatadan dolayı 24 saatten kısa bir süre erişilebilir oldu. Şirket kullanıcıları ayrıca e-posta hesaplarına bilinmeyen hesaplardan gelen linkleri ya da eklentileri açmamaları gerektiği konusunda uyardı.