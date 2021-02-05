Cuma Raporu #140: Twitter kısıtlamaları, Xiaomi fabrikası ve dahası!

Cuma Raporu #137 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

İlginizi çekebilir; Samsung Galaxy S21 ailesi değerlendirmesi | Uzun uzun konuştuk!

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Not: Videomuzda detay kamerası olarak Xiaomi Mi 10 kullanılmıştır. Telefonun 8K 30 fps modunda 2x yakınlaştırma ile çekilmiş, 1080p render alınmıştır.

Zaman Çizelgesi

00:00 Giriş

01:50 Samsung Galaxy S21 ailesi lansmanı gerçekleşti (https://youtu.be/pzJO6oY-_Iw)

08:13 Huawei ardından Xiaomi de ABD kara listesinde!

15:22 TELKODER: 2020 yılında 4 kişilik bir aile haberleşmeye 3.736 TL harcadı

17:20 BiP, 6.4 milyon yeni kullanıcı daha katıldığını duyurdu

33:00 KVKK WhatsApp’a soruşturma açtı

56:50 Google Fitbit’i resmen satın aldı

59:55 Türkiye’de aşılama başladı

01:14:48 AMD yeni işlemcilerini Nvidia yeni kartlarını duyurdu

01:17:00 Sony, Vision-S aracını test etmeye başladı bile!

Cuma Raporu #137 bölümünde detay çekimlerine akıllı telefon eklemek istedik. Bu nedenle bu haftaki çekimde Xiaomi Mi 10 modelini kullanıyoruz. Xiaomi Mi 10 modeliyle yapılan çekimler 8K 30 fps ayarında ve 2x zoom özelliği ile çekildi. Böylece DSLR kamerasının yaptığı çekimler ile diğer akıllı telefonların 8K 30 fps çekimlerini kıyaslayabilecek ve ne kadar iyi ya da eksik olduğunu fark edebileceksiniz. İlerleyen haftalarda farklı telefonlar ile beraber farklı çekimler de olacak. Sizler de istediğiniz bir telefon olması durumunda yorumlar bölümünden istediğiniz telefonu belirtebilirsiniz.