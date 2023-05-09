Twitter CEO’su çılgın milyarder Elon Musk, Nisan ayının sonlarında yaptığı açıklamasında Twitter kullanıcılarının Mayıs ayından itibaren tam ücretli medya aboneliklerinden kaçınabileceklerini ve makale başına ödeme yapabileceklerini söylemişti. Bu “tek seferlik abonelik” hizmetinin, medya şirketlerinin tam abonelik ücreti ödemek istemeyen okuyuculardan makale başına daha yüksek bir fiyat talep etmesine olanak tanıyarak hem medya kuruluşları hem de halk için büyük bir kazanç olacağı söylenmişti. Sonunda bu sistemin detayları açıklandı!

Twitter Medya Kuruluşlarından Haraç Kesecek!

Musk’ı tanıyanlar, kendisinin böyle bir özelliği hayrına kullanıma sunmayacağını tahmin etmişti. Yani, Twitter’ın bu ücretten bir kesinti yapacağı tahmin ediliyordu. Ancak Musk, ilk paylaşımında Twitter’ın bu ücretin yüzde kaçını kendi cebine atacağını söylememişti.

Çılgın milyarderin yeni paylaşımı, Twitter’ın bu ücretten ne kadar kesinti yapacağını ortaya koymuş durumda. Musk, paylaşımında, “Bu platformda içerik oluşturuculara verdiğiniz desteği takdir ediyoruz. İlk 12 ay boyunca abonelik gelirlerinden kesinti yapmayacağız, sonrasında ise gelirin yalnızca %10’unu elimizde tutacağız.” ifadelerini kullandı.

Bu aydan itibaren kullanıma sunulacağı söylenen özellik, medya yayıncılarının tek bir tıklamayla kullanıcıları makale başına ücretlendirmesine olanak tanıyacak. Musk, bu özelliği “Bu sayede aylık abonelik için kaydolmak istemeyen kullanıcılar, ara sıra makale okumak istediklerinde makale başına daha yüksek bir fiyat ödeyebilecek….” ifadeleriyle duyurmuştu.

Örnek vermek gerekirse, abonelik hizmeti sunan bir haber sitesi makalelerini Twitter üzerinde de yayınlayacak ve bu makaleleri okumak isteyenler makale başına ücret ödeyecekler. Bu sayede, yayın kuruluşları makalelerini daha geniş kitlelere ulaştırabilecek ve aynı zamanda tam abonelik planına geçmek istemeyen ancak bazı yazıları okumak isteyenlerden para alabilecekler.

Twitter, uzun süreli kullanıcılarını yabancılaştırırken ve Twitter dışındaki sosyal medya platformlarına geçmeyi planlayan medya kuruluşlarını topa tutarken bile gelirini artırma yarışı içinde. Twitter’ın makale başına ödeme duyurusunun, Musk’ın içerik oluşturucuları Twitter’a çekmeye çalıştığı bir zamanda gelmesi ise dikkat çekiyor.

Musk, Twitter’ı satın aldığından beri şirketin toplam değerini yarıya indirmesinin yanında, borcunu ödemek için yeni gelir kaynakları bulma konusunda da çaresiz. Twitter Blue aboneliği, agresif olarak pazarlanmasına rağmen Musk’ın kaybını telafi edecek kadar iyi gitmiyor. Bakalım Musk ilerleyen dönemlerde para sağmak için hangi adımları atacak.

İlginizi Çekebilir: Twitter Kemal Kılıçdaroğlu’na Gri Tik Verdi! Musk Seçimleri Kafasında Bitirdi!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Twitter’ın bu hamlesi Musk’a para kazandırır mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!