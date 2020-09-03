Genel
General Mobile GM 20 inceleme – Fiyatı iyi, kendisi de öyle mi?
General Mobile GM 20 inceleme videomuzda, geçtiğimiz günlerde satışa çıkan telefonun sunduğu özelliklere yakından bakıyoruz. Şu anda 1799 TL’lik satış fiyatıyla listelenen telefon bakalım nasıl özellikler barındırıyor?
General Mobile GM 20 inceleme
Mavi, yeşil, siyah olmak üzere telefonun 3 farklı renk seçeneği olsa da şu anda sadece siyah rengi satışta. Yekpare plastik kasa ile gelen cihazın ön tarafında kalın çerçeveli bir damla çentik tasarımı, arka tarafta ise parmak izi sensörü yer alıyor. Parmak izi sensörü biraz yavaş olsa da kararlı ve düzgün çalışıyor. Ayrıca cihazın alt tarafında USB Type-C yuvası, kulaklık girişi ve hoparlör ızgarası bulunuyor. Cihazın hoparlör performansı pek parlak değil. Zira ses seviyesi oldukça kısık ve kaliteden yoksun. Ancak tabii ki tüm eksi noktaları cihazın 1799 TL’lik satış fiyatını da düşünerek değerlendirmek gerekiyor.
6.088 inç boyutlu ekranda IPS LCD panel sunan General Mobile GM 20, fiyatına göre güzel bir ekran deneyimi sunuyor. Tabii ki 720p HD çözünürlük, 6 inç boyuta göre biraz keskinliğin az olmasına sebep oluyor. Ancak genel panel kalitesi ve parlaklık seviyesi, bu fiyattaki bir cihaz için oldukça iyi. Ayrıca damla çentik tasarımıyla beraber ekran kasa oranı da, yine cihazın bulunduğu segmente göre kabul edilebilir seviyede iyi.
Performans, kamera ve batarya
General Mobile GM 20 inceleme yazımıza işlemci ile devam edelim. Gücünü MediaTek Helio A25 işlemcisinden alan telefonda 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı yer alıyor. Bu işlemci giriş seviyesinde bir işlemci ve basit mobil uygulamalar için görev yapıyor. O nedenle telefonu kullanırken veya uygulamalarda gezerken ara ara kasmalar veya bir yavaşlık hissedebiliyorsunuz. Cihazla PUBG Mobile denedik ve benzer olarak yer yer takılmalarla birlikte oynanabilir seviyede bir performans gösteriyor. Tabii ki tüm ayarlar en düşükteyken durum bu. Öte yandan fiyat seviyesine göre cihazda 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı olması güzel. Ayrıca 256 GB’a kadar microSD kart desteğinin olduğunu da belirtelim.
Kamera noktasında cihazda 13 MP ana kameraya ek olarak 2 MP + 2 MP olmak üzere üçlü bir kamera sistemi var. Cihazın gündüz fotoğraf performansı fiyatına göre şaşırtıcı derecede iyi. Hem portre, hem de yapay zeka desteğiyle iyi iş çıkartıyor. Ancak gece çekiminde hem detayların kaybolması hem de fotoğrafta oluşan kirlilik oldukça kendisini belli ediyor. Video tarafında da 1080p 30 FPS video kaydıyla beraber genel kalite çok iyi değil. Ancak dediğimiz gibi fotoğraf performansı olarak telefon fiyatına göre iyi iş çıkartıyor.
Son olarak pil performansına baktığımızda, cihaz PCMark Battery testinden %100’den %20’ye parlaklık sonuna kadar açıkken 8 saati aşkın bir performans gösterdi. Parlaklık sondayken elde edilen bu skor, cihazın yoğun bir günü rahatlıkla çıkartacağına işaret ediyor. Ancak kutudan çıkan 7.5W şarjın günümüz şartlarına göre yetersiz olduğunu da eklemek gerek.
Genel
2021 Hyundai Kona, N-Line paketi ile birlikte tanıtıldı!
Hyundai‘nin B-SUV segmenti temsilcisi Kona, 2021 model yılı için makyaj operasyonunu tamamladı. Makyajla birlikte sportif duruşa sahip “N-Line” paketine de kavuştu.
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Makyajlı Kona, büyük oranda aynı kalsa da küçük ama etkili değişikliklere uğradı. Yeni tasarıma sahip LED farları ve yeni tamponlar, aracın ön kısmında en çok dikkat çeken kısımlar olmuş. Arka tarafın tasarımında ise yeni tasarıma sahip arka farlar ve yeni bir tampon yer alıyor. Ayrıca makyajlı Kona’nın 16, 17 ve 18 inç boyutunda jant seçeneklerinin bulunduğunu da belirtelim.
Gelelim ailenin sportif duruşlu elemanı Kona N-Line‘a. Ön tampon, normal modelde göre daha agresif bir tasarıma sahip. Kaputun hemen önünde üçlü ızgara (muhtemelen işlevsiz) ve alt farların da altında yer alan geniş ızgara, araca güçlü bir imaj vermiş. Arka tamponda yer alan difüzör ve çift uçlu egzoz çıkışı da göze oldukça hoş görünüyor.
Hyundai Kona’nın yeni motor seçenekleri
Makyajla gelen birkaç yeni motor seçeneğinin en tepesinde 194 beygir güce sahip, 1.6 litrelik T-GDI Smartstream motor bulunuyor. Bu motor 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman ile birlikte sunulacak. Ayrıca bu ünite iki tekerlekten veya dört tekerlekten çekişli olarak alınabilecek.
Bir diğer seçenek ise 48 V hafif hibrit sisteme sahip Smartstream teknolojili 1.6 litrelik dizel motor. 134 beygir güce sahip bu ünite yedi ileri çift kavramalı otomatik veya Hyundai’nin altı ileri akıllı manuel şanzımanıyla (6iMT) birlikte alınabiliyor. Ayrıca dört tekerlekten çekiş, bu ünite ile de alınabiliyor.
Giriş seviyesi motorda ise 1.0 litrelik T-GDI Smartstream benzinli motor bulunuyor. Bu ünite 118 beygir güce ve 48 V hafif hibrit sisteme sahip. Altı ileri akıllı manuel şanzıman ile gelen bu üniteyi hibrit ünite olmadan da almak mümkün. Hibrit olmayan versiyonu seçmek istediğinizde 7 ileri çift kavramalı otomatik veya opsiyonel dört çeker sistemli, altı ileri manuel şanzımanlı olarak alabiliyorsunuz.
Ve son olarak Hyundai Kona Hybrid modeli var. 1.6 litrelik GDI benzinli motor ve elektrik motorunun birleşmesinden oluşan 138 beygirlik bir sisteme sahip bu model, 1.56 kWh pil paketi ve altı ileri çift kavramalı otomatik şanzımana sahip. Kona Hybrid’in önden çekişli olduğunu da söylemeden geçmeyelim.
Hyundai, aracın sportif karakterini kaybettirmeden konforu arttırmaya yönelik çalışmalar yapmış. Bu değişikliklerin en hissedilir olduğu kısımların ise süspansiyonlar ve direksiyon olduğu söyleniyor.
2021 Hyundai Kona, kabininde ve sürüş güvenliğinde neler sunuyor?
10.25 inç boyutlarındaki dijital gösterge paneli ve bilgi-eğlence ekranı, kabinde dikkat çeken ilk kısımlar oluyor. Diğer yenilikler ise ortam aydınlatması, iki tonlu bej deri ve haki deri gibi seçenekler içeren birkaç yeni döşeme ve kaplama seçenekleri şeklinde sıralanabilir.
Hyundai’nin SmartSense Aktif Güvenlik Paketi‘yle, Kör Nokta Çarpışma Önleme Asistanı, Arka Çapraz Trafik Çarpışma Önleme Asistanı, “start-stop” özellikli Akıllı Hız Sabitleyici, öndeki araçlar için Kalkış Uyarısı, Şerit Takip Asistanı, Akıllı Hız Sınırı Uyarısı, Güvenli Çıkış Uyarısı, Arka Koltuk Uyarısı ve Önden Çarpışmadan Kaçınma Yardımı özellikleriyle araç içinde güvenli bir yolculuk vadediyor.
2021 Hyundai Kona, yıl sonuna doğru satışa sunulacak.
Kaynak: Carscoops
Akıllı Telefonlar
realme C11 neler sunuyor? Türkiye’ye gelecek yeni model!
realme C11 modeli, şirketin en yeni akıllı telefon modellerinden bir tanesi. Aldığımız bilgilere göre çok yakında Türkiye’de de satışa sunulacak akıllı telefon, özellikle batarya performansıyla oldukça iddialı olacağa benziyor. Bu makalemizde, realme C11 modelinin genel özelliklerine yakından bakıyoruz.
Batarya konusunda çok iddialı!
İlk olarak telefonun en iddialı olduğu konulardan biri olan pil ömrü ile başlayalım. Zira telefonda 5000 mAh pil kapasitesi bulunuyor ve bu değer sektör standartlarının tepesinde yer alıyor. Tabii ki bununla birlikte ekran çözünürlüğünün 720 x 1560 mAh olması da pilin daha uzun gitmesini sağlıyor. Şirketin aktardığı bilgilere göre realme C11 modeli; 40 saat bekleme süresine, 169 saat müzik çalma, 21 saat film izleme ve tam 12 saat oyun oynama kabiliyetlerine sahip.
Ayrıca batarya süresi haricinde realme, güvenliğin de onlar için çok önemli olduğuna vurgu yapıyor ve bu modelde paslanmaz çelik koruma ile bataryayı koruduğunu belirtiyor. Ayrıca kutu içinden çıkan adaptörde ve kabloda herhangi bir kazanın önüne geçmesi adına güvenlik görüntüleme çipine yer verilmiş. Batarya konusunda ayrıca Android 10 tabanlı realme arayüzünde yapay zeka destekli güç koruma, batarya optimizasyonu, uygulama dondurma gibi verimliliği artıran özellikler de mevcut.
realme C11 tasarımı ve öne çıkan teknik özellikeri
Telefonun Nane Yeşili ve Baharat Grisi olmak üzere iki farklı renk seçeneği mevcut. Cihaza ön taraftan baktığınızda ince çerçeveler ile ekran kasa oranı yüksek, damla çentik tasarımının kullanan bir tasarımla karşılaşıyorsunuz. Arka tarafta ise realme’nin farklı cihazlarda da kullandığı parçalı yapı, oldukça hoş görünüyor. Ayrıca diğer C serilerinden farklı olarak radyum kazıma işleminin uygulandığı bu arka yüzey, ışığı daha yüksek yansıtma özelliğiyle daha farklı ve etkileyici görünüyor. Bununla beraber cihazın yüzeyi çok daha az parmak izi tutuyor.
Modelde 6.5 inç boyutlu oldukça geniş bir ekran bulunuyor. Ekranda %88.7 oranında ekran kasa oranı olması, göze batan çerçeveler yerine daha çok ekran deneyimi yaşayabilmeniz adına önemli. Telefonda MediaTek Helio G35 işlemcisiyle birlikte, LPDDR4X formunda 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı yer alıyor.
Çift arka kamera sistemi neler sunuyor?
realme C11 modelinde 13 MP ana kameraya bokeh çekimler yapabilmek için 2 MP’lik bir derinlik algılama sensörü eşlik ediyor. Ayrıca bu fiyat segmentinde pek göremediğimiz gece modu özelliği de telefonun kamera arayüzünde bulunuyor. Böylece uzun pozlama kullanılarak çok daha güzel gece fotoğrafları elde edilebiliyor. Telefonun ön tarafında ise 1080p Full HD video çekebilme kabiliyetine sahip 5 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor.
Satışa çıkış tarihi ve fiyat
Ürün 5 Eylül tarihinde ilk etapta Teknosa, Mediamarkt ve Vatan mağazalarında 2699 TL satış fiyatıyla satılacak.
NOT: Bu içerik realme desteğiyle hazırlanmıştır.
Genel
Gamescom 2020 ödülleri kazananları belli oldu!
Almanya’nın Köln kentinde gerçekleşen Gamescom 2020 kapsamında, çeşitli dallarda en iyi yapımlara, kişilere ve firmalara ait ödüller dağıtıldı. Geçtiğimiz saatlerde gerçekleşen ödül törenine 19 Kasım tarihinde çıkış yapması beklenen Cyberpunk 2077 damga vurdu. Beş farklı ödülü hanesine yazdıran Cyberpunk 2077’nin etkinliğin en iyi yapımı olması da dikkat çekti.
Coronavirus pandemisi sebebiyle bu yıl bir fuar olarak değil de çevrim içi şekilde gerçekleşen Gamescom 2020, daha ilk gününden itibaren oyun severler tarafından ciddi eleştiriler topladı. Bunun nedeni, etkinlik kapsamında tanıtılan yapımların ve hali hazırda geleceği bilinen yapımlara ait yayınlanan görüntülerin yetersiz kalması olarak gösterildi. Ciddi bir jüriye sahip olan Gamescom 2020 Awards için sosyal medyanın tepkisi merak ediliyor.
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Gamescom 2020 ödülleri kazananları
- En iyi aile oyunu – KeyWe – Stonewheat & Sons
- En iyi devam oyunu – Borderlands 3 – 2K
- En iyi PC oyunu – Cyberpunk 2077 – CD PROJEKT RED
- En iyi yarış oyunu – DIRT5 – Codemasters
- En iyi remaster oyun – Mafia: Definitive Edition – 2K
- En iyi RPG oyunu – Cyberpunk 2077 – CD PROJEKT RED
- En iyi simülasyon – Project CARS 3 – Bandai Namco Entertainment
- En iyi spor oyunu – Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 – Activision
- En iyi strateji oyunu – Humankind – Amplitude Studios & SEGA Europe
- En orijinal oyun – Voidtrain – Hypetrain Digital
- En çok aranan donanım/teknoloji – Xbox Series X – Microsoft
- En iyi duyuru – Unknown 9: Awakening – Reflector Entertainment
- En iyi ürün yelpazesi – Bandai Namco Entertainment
- Gamescom’un en iyisi – Cyberpunk 2077 – CD PROJEKT RED
- En iyi sunum/fragman – Little Nightmares 2 – Tarsier Studios
- En iyi gösteri – World of Tanks Blitz gamescom Stream – Wargaming
- En iyi yayıncı – Erik “Gronkh” Range
- Gamescom “en çok arananlar” tüketici ödülü – Cyberpunk 2077 – CD PROJEKT RED
- Oyunun kalbi özel ödülü – Indie Arena Booth – Super Crowd Entertainment
- En iyi aksiyon macera oyunu – Watch Dogs: Legion – Ubisoft
- En iyi aksiyon oyunu – Star Wars: Squadrons – Electronic Arts
- En iyi Indie oyun – Curious Expedition 2 – Maschinen-Mensch
- En iyi Xbox oyunu – Tell Me Why – Microsoft
- En iyi çok oyunculu oyun – Operation: Tango – Clever Plays
- En iyi Nintendo Switch oyunu – Little Nightmares 2 – Bandai Namco Entertainment
- En iyi Sony Playstation oyunu – Cyberpunk 2077 – CD PROJEKT RED