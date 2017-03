Twitter Önemli Kullanıcılarına Ücretli Servis Vermeye Hazırlanıyor

Twitter kullanıcıları bugün platformun ücretli sürümünün nasıl göründüğüne dair bazı görüntüler paylaştı. Bu ek özelliklerde yeni istatistikler, uyarılar, önemli haberler ve bilgiler yer alıyor. Bu bilgiler genellikle profili takip edenlerin hangi konularda tweet attığını gösteriyor. Bu araçlar şirketin profesyoneller için sunduğu Tweetdeck aracı içerisinde de yer alacak.

Şirketin basın sözcüsü yaptığı açıklamada Tweetdeck’in daha yeni ve geliştirilmiş bir versiyonu üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Bu araçta kullanıcılar üzerinde daha fazla araştırma yapmaya yarayan özellikler yer alıyor. Bu sayede yatırımcılara ve profesyonel kullanıcılara daha fazla detay sunulması amaçlanıyor.

Scoop: Twitter is developing an 'advanced TweetDeck' that would be available for monthly subscription fee & feature a range of new features: pic.twitter.com/MlKw8xZlVS

— Andrew Tavani (@andrewtavani) March 23, 2017