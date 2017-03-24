Twitter Önemli Kullanıcılarına Ücretli Servis Vermeye Hazırlanıyor

Twitter markalar ya da haber organizasyonları gibi önemli kullanıcılarına ücretli bir servis geliştirme yolunda ilerliyor.

Twitter kullanıcıları bugün platformun ücretli sürümünün nasıl göründüğüne dair bazı görüntüler paylaştı. Bu ek özelliklerde yeni istatistikler, uyarılar, önemli haberler ve bilgiler yer alıyor. Bu bilgiler genellikle profili takip edenlerin hangi konularda tweet attığını gösteriyor. Bu araçlar şirketin profesyoneller için sunduğu Tweetdeck aracı içerisinde de yer alacak.

Şirketin basın sözcüsü yaptığı açıklamada Tweetdeck’in daha yeni ve geliştirilmiş bir versiyonu üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Bu araçta kullanıcılar üzerinde daha fazla araştırma yapmaya yarayan özellikler yer alıyor. Bu sayede yatırımcılara ve profesyonel kullanıcılara daha fazla detay sunulması amaçlanıyor.

Scoop: Twitter is developing an 'advanced TweetDeck' that would be available for monthly subscription fee & feature a range of new features: pic.twitter.com/MlKw8xZlVS — Andrew Tavani (@andrewtavani) March 23, 2017

Şirket henüz servisi geliştirmeye başlamadı ancak an meselesi. Servis üzerine araştırmalar sürüyor. Bu araştırma süreci servisin şekillenmesine ve hangi özelliklere öncelik verilmesi gerektiğine yarayacak. Bu platform şirket için yeni bir gelir kapısı da olabilir çünkü reklam gelirleri yavaş yavaş düşüyor.