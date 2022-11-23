Twitter, Elon Musk’ın Ekim sonunda sosyal ağın başına geçmesinden bu yana en büyük 100 reklamvereninin yarısını kaybetti ve şirketlerin kaçmasıyla nakit akışına milyar dolarlık bir darbe aldı. Araştırma merkezi Media Matters for America tarafından yapılan ve Salı günü (22) açıklanan anket bunu ortaya koyuyor.

Rapora göre, geçtiğimiz haftalarda mikroblogda reklam vermeyi durduran 50 şirket, 2020’den bu yana platformda birlikte yaklaşık 2 milyar dolar, yani mevcut döviz kuruna göre 10,7 milyar dolara eşdeğer reklam harcaması yaptı. Sadece 2022 yılı dikkate alındığında, ağ üzerindeki kampanyalara 750 milyon Dolar yatırım yaptılar.

Ayrıca bkz: Twitter Tartışmalarının Ardından Google Mastodon Hesabı Açtı!

Media Matters’a göre, reklamverenlerin kaçışı, Musk’ın gelişinden sonra sosyal ağdaki içerik denetimindeki değişikliklerle ilgili olabilir. Şirketler, hizmetin kullanım kurallarında olası bir gevşemenin imajlarını etkileyebilecek nefret söyleminin yayılmasından endişe duyacaklardır.

Twitter’ın yeni patronu, satın alma işlemini tamamladıktan sonra mikroblogun ana reklamverenlerinden bazılarıyla sanal bir toplantı düzenleyerek platformun güvenliği konusunda onlara güvence verdi, ancak görünüşe göre bu işe yaramadı. Milyarder ayrıca aktivist grupların şirketlere ağdaki reklam harcamalarını durdurmaları için baskı yapacağından şikayet etti.

Twitter’ı terk eden reklamverenler

Musk döneminde Twitter’da reklam vermeyi durduran şirketlerden bazıları, Chevrolet, Ford ve Chipotle örneğinde olduğu gibi, kararlarını kamuoyuna açıkladılar. Diğerleri ise konu hakkında yorum yapmadıkları için raporda “sessiz vazgeçenler” olarak anılıyor, ancak bir veri analizi yatırımların durduğunu gösteriyor.

Belgede adı geçen reklamverenler arasında Coca-Cola, Meta, Heineken, AT&T, DirecTV, CNN, HP, Kellogg’s, Nestle, Verizon, MailChimp, Jeep, Dell ve Citigroup yer alıyor. Listenin tamamı Media Matters’ın internet sitesinde görülebilir.

Kaynak: Yahoo! Finance, Media Matters for America