Twitter’ın rakip ağı Mastodon, Elon Musk’ın sosyal ağını satın aldıktan sonra bu yıl 27 Ekim’den 7 Aralık’a kadar %6.000’in üzerinde büyüdü. Milyarderin dahil olduğu pek çok çalışan kesintisi ve tartışmanın ardından, pek çok kişi platformun belirsiz geleceği nedeniyle diğer ağlara göç ediyor.

Ve bu kez Google, 4 Kasım’da Mastodon’da “Google Search Liaison” adında bir hesap oluşturdu.

Geliştirici odaklı olan sayfada şu ana kadar sadece üç paylaşım yapıldı. En sonuncusu “geliştiricilerin ve diğerlerinin en önemli sistemlerimiz hakkında bilgi edinmesini kolaylaştırmak için Google Arama sıralama sistemlerine yönelik yeni bir kılavuz” hakkında.

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Cuma günü (18), YouTube hesabı da Twitter’ın sona erecek gibi göründüğü zaman endişelerini ince ve “komik” bir şekilde gösterdi. Gönderiye göz atın:

Mastodon nedir?

Mastodon, Twitter’a benzer bir mikroblog çizgisinde “merkezi olmayan bir sosyal ağ”. Bununla birlikte, kullanıcılar bireysel kurallar ve düzenlemelerle kendi ağlarını (sunucularını) oluşturmakta özgürdür.

Sağlıklı bir sohbet ortamının korunmasına büyük önem veren platform, kronolojik sırayla yayın yapmaya da öncelik veriyor. Bir diğer cazibe ise masaüstü sürümünün ve uygulamaların reklam barındırmamasıdır.

Kaynak: 9to5google