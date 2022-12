Elon Musk’ın gazetecileri etkileyen bir Twitter askıya alma dalgası gerçekleştirmesi milyarderin eleştirilmesine neden oldu. Askıya alınan hesaplar listesinde CNN ve The Intercept gibi ABD’li medya kuruluşlarının çalışanları, özellikle de milyarder ve şirketlerinin günlük hayatını haberleştiren profesyoneller yer alıyor.

Elon Musk’a göre yasağın nedeni, milyarderin özel bilgilerinin sosyal ağda ifşa edilmesi yer alıyor.

Journalists who cover Elon Musk have been suspended on Twitter tonight: @Donie O'Sullivan from CNN, Aaron Rupar and the Washington Post's @drewharwell.

Rupar tells me he has "no idea" why it happened.

— Ben Collins (@oneunderscore__) December 16, 2022