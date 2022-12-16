Elon Musk’ın gazetecileri etkileyen bir Twitter askıya alma dalgası gerçekleştirmesi milyarderin eleştirilmesine neden oldu. Askıya alınan hesaplar listesinde CNN ve The Intercept gibi ABD’li medya kuruluşlarının çalışanları, özellikle de milyarder ve şirketlerinin günlük hayatını haberleştiren profesyoneller yer alıyor.

Elon Musk’a göre yasağın nedeni, milyarderin özel bilgilerinin sosyal ağda ifşa edilmesi yer alıyor.

Journalists who cover Elon Musk have been suspended on Twitter tonight: @Donie O'Sullivan from CNN, Aaron Rupar and the Washington Post's @drewharwell. Rupar tells me he has "no idea" why it happened. — Ben Collins (@oneunderscore__) December 16, 2022

Geçtiğimiz günlerde, kamuya açık bilgilere dayanarak Elon Musk’ın jetini izleyen Twitter profili, şirketin sahibi tarafından oluşturulan yeni bir kural sayesinde sosyal ağda çevrimdışı hale getirildi. Yeni kılavuz, gazetecilerin hesabının kapatılması için de gerekçe olarak kullanıldı.

Bir gün önce oluşturulan yeni Twitter kuralı, yasağın “doğrudan Twitter’daki bilgiler veya seyahat rotaları ile üçüncü taraf bağlantıları dahil olmak üzere herhangi bir gerçek zamanlı bilginin paylaşılması” için uygun olduğuna işaret ediyor. Elon Musk, Twitter Spaces’ta gazetecilerle yaptığı kısa bir sohbet sırasında konuyla ilgili yorumda bulundu ve gazetecilerin olayları haberleştirerek işlerini yapıyor olsalar bile özel muamele görmediklerini söyledi.

İçindekiler Beklenmedik askıya alma ve kesin dönüş yok

Beklenmedik askıya alma ve kesin dönüş yok

Musk’ın yeni politikasıyla yasaklanan gazetecilerden biri olan Aaron Rupar’ın hesabına göre, yasak bir gecede geldi ve askıya alma ile ilgili herhangi bir açıklama ya da gösterge yoktu. Hesabın geçici olarak kapatılmasının nedeni, ElonJet hesabının Twitter’da yasaklandığını, ancak Facebook’ta hala kullanılabileceğini bildiren ve profilden rakip sosyal ağa bir bağlantı içeren bir tweet olabilirdi.

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Gazeteciler için yasağın beklenmedik olmasının yanı sıra, görünüşe göre Elon Musk profillerin sosyal ağda ne kadar süreyle askıya alınacağını tanımlamamış olabilir. Bir Twitter anketinde milyarder halka hesapların ne zaman geri dönmesi gerektiğini sordu ve kazanan seçenek “şimdi” oldu.

Criticizing me all day long is totally fine, but doxxing my real-time location and endangering my family is not — Elon Musk (@elonmusk) December 16, 2022

Elon Musk daha sonra, çok fazla alternatif taşıdığı için anketin geçersiz olduğunu söyledi ve yeni bir gönderi yaptı – yasağın kaldırılması seçeneği şimdi tekrar kazandı. Anketlerden önce milyarder, “doxxing” yasaklarının yedi gün sürmesi gerektiğini söyledi.