Twitterın sahibi Elon Musk, özel jetinin uçuşlarını gerçek zamanlı olarak Twitter’dan paylaşan Elonjet adlı hesabı askıya aldı. Musk, 7 Kasım’da ifade özgürlüğü kapsamında kendisine tehlike riski oluşturmasına rağmen jetini takip eden hesabı kapatmayacağını açıklamıştı.

The Intercept’in haberine göre, @ElonJet hesabının yasaklanması, mikroblogun “anti-doxxing” politikasında yapılan son değişikliklerle mümkün oldu. Bu terim, belirli bir kişi hakkındaki özel bilgilerin bu kişinin izni olmadan paylaşılması anlamına gelmektedir.

Twitter artık, bu veriler kamuya açık olsa bile, canlı konum bilgilerinin doğrudan platformda veya üçüncü taraf sitelere bağlantılar yoluyla ifşa edilmesini yasaklamaktadır. Yayına göre, ilginç bir şekilde, bu kural profilin askıya alınmasından bir gün önce mevcut değildi.

Üniversite öğrencisi Jack Sweeney tarafından oluşturulan ve Musk’ın uçuşlarını takip eden hesap, neredeyse her uçak tarafından iletilen konum verilerinden herkesin ulaşabileceği kamuya açık bilgileri kullanıyor. Öğrenci, profilini silmesi için yapılan 5 bin dolarlık teklifi geri çevirdiğinden beri milyarderin hedefi haline geldi.

İşadamı, @ElonJet profilinin silinip kısa süreliğine yeniden etkinleştirilmesinin ve ardından tekrar yasaklanmasının ardından attığı tweetlerde, Twitter kurallarındaki değişikliğin özellikle bu durum için yapıldığını teyit eder gibiydi. Başlangıçta, “fiziksel bir güvenlik ihlali” olduğu için gerçek zamanlı konum verilerini yayınlayan herhangi bir kişinin askıya alındığını doğruladı.

Any account doxxing real-time location info of anyone will be suspended, as it is a physical safety violation. This includes posting links to sites with real-time location info.

Posting locations someone traveled to on a slightly delayed basis isn’t a safety problem, so is ok.

— Elon Musk (@elonmusk) December 15, 2022