Twitter, Hindistan’daki Android kullanıcıları için tweet’lerde WhatsApp paylaşım simgesini test etmeye başladı. Twitter ayrıca iOS ve Android uygulamalarını kullanan herkesin LinkedIn, Snapchat ve Instagram gibi sosyal platformlara tweet göndermesini kolaylaştırıyor.

Sosyal medya şirketi, Hindistan’ın bu deney için ilk ülke olacağını ve bu değişikliğin daha fazla insanı sohbete katılmaya teşvik etmesini umduğunu söyledi.

Bu hareket, kullanıcıların en sevdikleri veya dikkate değer Tweetlerini Twitter’ın ötesinde paylaşmalarını kolaylaştıracağını ve “deneyimi onlar için daha açık, erişilebilir ve bütünsel hale getireceğini” söyledi.

some of you might see a WhatsApp Share icon and if you do, let us know what you think pic.twitter.com/Y23vWUPTs1 — Twitter India (@TwitterIndia) September 8, 2022

WhatsApp simgesi deneyinin bir parçası olarak, Twitter’ın Android uygulamasını kullanan birkaç kişi bugünden itibaren bir Tweette WhatsApp simgesini görebilir.

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Şirket, WhatsApp simgesini seçtikten sonra, mevcut tüm paylaşım seçeneklerini gösteren bir paylaşım menüsü açılacak ve ardından, WhatsApp uygulamasına yönlendirilecek WhatsApp simgesini seçebilecekleri Tweet bağlantısı paylaşılmaya hazır olacak.

Twitter, iOS ve Android uygulamalarını kullanan herkesin WhatsApp’ın yanı sıra LinkedIn, Snapchat ve Instagram gibi sosyal platformlara tweet göndermesini de kolaylaştırdığını söyledi.

Bu hamle, Twitter’ın çok talep edilen bir düzenleme düğmesinin pilot uygulamasını duyurmasının hemen ardından geldi, dahili olarak başladı ve daha sonra önümüzdeki haftalarda ücretli hizmeti Twitter Blue abonelerine genişledi.

Ayrıca, kullanıcıların tweet’lerini takip etmedikleri kişiler de dahil olmak üzere 150 kişiye kadar daha küçük bir grupla paylaşmasına olanak tanıyan bir özellik olan ‘Çevreler‘i de kullanıma sundu.