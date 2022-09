Twitter, Hindistan’daki Android kullanıcıları için tweet’lerde WhatsApp paylaşım simgesini test etmeye başladı. Twitter ayrıca iOS ve Android uygulamalarını kullanan herkesin LinkedIn, Snapchat ve Instagram gibi sosyal platformlara tweet göndermesini kolaylaştırıyor.

Sosyal medya şirketi, Hindistan’ın bu deney için ilk ülke olacağını ve bu değişikliğin daha fazla insanı sohbete katılmaya teşvik etmesini umduğunu söyledi.

Bu hareket, kullanıcıların en sevdikleri veya dikkate değer Tweetlerini Twitter’ın ötesinde paylaşmalarını kolaylaştıracağını ve “deneyimi onlar için daha açık, erişilebilir ve bütünsel hale getireceğini” söyledi.

some of you might see a WhatsApp Share icon and if you do, let us know what you think pic.twitter.com/Y23vWUPTs1

— Twitter India (@TwitterIndia) September 8, 2022