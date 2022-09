Rivian ve Mercedes-Benz, elektrikli kamyonet fabrikası üzerinde işbirliği yapmayı planladığını duyurdu. Fabrika, Avrupa’da mevcut bir Mercedes tesisinde kurulacak ve her iki otomobil üreticisinden yeni nesil kamyonetler üretecek. İki şirket şu anda sadece bu fabrika için ekip kurmayı planlıyor, her şeyin yolunda gittiğini varsayarsak, ikisinin gelecekte daha fazla projede birlikte çalışması mümkün.

Mercedes-Benz Vans and Rivian sign a Memorandum of Understanding for a strategic partnership. The planned joint venture will produce large electric vans for Mercedes-Benz and Rivian in Europe, starting in a few years. https://t.co/PSku0tLl3F pic.twitter.com/v8XdXWT3qX

— Mercedes-Benz Press (@MB_Press) September 8, 2022