2023 yılı Twitter için bir başka tartışmayla başladı. Bir hacker 200 milyondan fazla sosyal ağ kullanıcısının e-posta hesaplarının yanı sıra kullanıcı adları ve takipçi sayılarını içeren 59 GB’lık bir dosyayı satıyor. Bleeping Computer’a göre paketin maliyeti sadece 2 dolara tekabül ediyor.

Bilgisayar korsanı kısa süre önce uzmanlar tarafından doğrulanan küçük bir örnekle bilgileri bir forumda yayınladı. Kamuoyuna sızan detaylar ve geçen yıl Elon Musk tarafından 40 milyar dolardan fazla bir fiyata satın alınan sosyal ağın hesaplarına ait.

Söz konusu bilgiler, Twitter’ın API’lerinde 2022 yılında giderilen bir sorun sayesinde bilgisayar korsanları tarafından elde edildi. Ancak daha önce siber suçlular, verileri çapraz referanslamak ve e-postalar ve hatta cep telefonu numaraları dahil olmak üzere kullanıcı bilgilerini elde etmek için boşluklardan yararlandılar.

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Şifreler sızdırılmamış ve ele geçirilmemiş olsa da, güvenlik açığı 400 milyon hesaba ait bilgileri açığa çıkarmış olabilir. Yakın zamanda bir hacker veri paketini Elon Musk’a satmaya bile çalıştı.

Sızıntıdan etkilenip etkilenmediğimi nasıl anlayabilirim?

E-postanızın sızdırılıp sızdırılmadığını bilmek ister misiniz? Güvenlik uzmanı Troy Hunt’ın web sitesi “Have i been pwned?”, 211 milyondan fazla e-posta adresi içeren Twitter’ın sızdırılmış veri tabanını ekledi.

Kurbanlardan biri olup olmadığınızı kontrol etmek için siteye giriş yapmanız ve aracı kullanarak Twitter e-postanızı doğrulamanız yeterlidir. Platform, e-posta adresinizin sosyal ağın sızdırılmış veri tabanında olup olmadığını göstermenin yanı sıra, e-postanızın daha önce başka büyük hacker saldırılarında veya güvenlik açıklarında sızdırılıp sızdırılmadığını da gösterecektir.