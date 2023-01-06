Sosyal medya devi Meta yaptığı açıklamada, mesajlaşma uygulamasının kullanıcılarının artık uygulamanın engellendiği ülkelerde hizmete erişmek için proxy sunucularını kullanabileceklerini söyledi. Proxy sunucusu, kullanıcılar ve web hizmetleri arasında bir aracı olacak ve kısıtlamaları ve sansürü aşmasına izin veren bir web filtresi görevi görecek WhatsApp, uygulamadaki proxy desteğinin artık en son sürüme sahip kullanıcılar için resmi olarak mevcut olduğunu söyledi.

İran ve Suriye gibi ülkelerdeki kullanıcılar internet sansürünü aşmak için sanal özel ağ (VPN) hizmetlerini kullandılar. Popüler mesajlaşma platformu, “Bu kapatmaların devam etmesi durumunda, bu çözümün güvenli ve güvenilir iletişime ihtiyaç duyulan her yerde insanlara yardımcı olmasını umuyoruz” dedi.

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Mesajlaşma servisi Eylül ayında yaptığı açıklamada, WhatsApp’ın hizmeti erişilebilir tutmak için teknik kapasitesi dahilinde “her şeyi yapacağını” ve İranlı telefon numaralarını engellemediğini söylemişti.

İran, Tahran’da ahlak polisi tarafından “uygunsuz kıyafet” nedeniyle tutuklanan 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin ölümüne tepki olarak çıkan olayların ardından Meta’nın Instagram ve WhatsApp’ına erişimi kısıtlamıştı.