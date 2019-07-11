Twitter çöktü mü? Twitter’a neden ulaşılamıyor? (DÜZELDİ)

Twitter, herkesin gündemi sıklıkla takip ettiği sosyal medya uygulaması kısa bir süredir kullanıcıların hesaplarına giremiyor ve paylaşımların görüntülenmiyor olması nedeniyle topa tutuluyor.

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Kısa bir süre önce Facebook, Instagram ve WhatsApp uygulamalarında yaşanan problemin benzeri şimdi Twitter’da yaşanıyor. Twitter kullanıcıları kişisel hesaplarına giremiyor, yapılan paylaşımları görüntüleyemiyor ve ana sayfalarında akış yenileyememe sorunuyla karşılaşıyorlar. Global olarak yaşanan bu problemin kaynağı tam olarak bilinmiyor. Facebook gibi yaşanılan sunucu veya kodlama kaynaklı bir problem ya da saldırı sonucu mu olduğu şimdilik bilinmiyor.

Yaşanan bu sıkıntı kullanıcılar tarafından büyük bir sorun olarak tanımlansa da şimdilik Twitter tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Hatanın kaynağını ve ne zaman düzeltileceği konusunda bir açıklama gelmesi gibi gelişmeler için haberimizi güncellemeye devam edeceğiz.

Güncelleme

Twitter’da yaklaşık bir saat boyunca yaşanan sorun çözüldü. Ancak şu an için Twitter kanadından yaşanan sorun hakkında bir bilgi paylaşılmadı.