Samsung Galaxy Note 10+ görüntüleri sızdırıldı!

Samsung Galaxy Note 10+ modelinin görüntüleri, FCC raporlarıyla sızdırıldı. Sızıntıya göre akıllı telefonda 3.5 mm kulaklık jakına yer verilmeyecek.

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Samsung Galaxy Note 10+ tasarımı

Sızdırılan FCC raporlarıyla beraber 7 Ağustos‘ta Amerika‘da düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak olan Samsung‘un yeni amiral gemisinin nasıl görüneceği iyice netleşti. Önceki sızıntıları da doğrulayan fotoğraflarda kulaklık girişinin olmaması dikkat çekiyor. Telefonun sol tarafında biri ses tuşu olmak üzere iki tuşa yer verilmiş. Samsung‘un artık Bixby düğmesine yer vermeyeceği sızıntıları, diğer tuşun güç düğmesi olabileceğini düşündürüyor. Telefonun sağ tarafı ise fotoğraflarda gösterilmiyor.

Telefonun öncülü Samsung Galaxy Note 9 gibi Bluetooth destekli bir S Pen‘le gelmesi bekleniyor. 5G modeme sahip olup olmayacağı belli olmayan cihaz, büyük ihtimalle yeni nesil ağ standardı 802.11ax‘i (Wi-Fi 6) destekleyecek.