Elon Musk, Twitter’ın dizginlerini devraldığından beri bir dizi değişiklik oldu. Bunlar: ücretli doğrulama, toplu işten çıkarmalar, fake hesapların askıya alınması ve daha fazlasını içeriyor. Şimdi ise yeni Twitter CEO’su, platforma gelen yeni bir değişikliği açıkladı.

And we will finally stop adding what device a tweet was written on (waste of screen space & compute) below every tweet. Literally no one even knows why we did that … — Elon Musk (@elonmusk) November 14, 2022

Musk, Twitter’ın “Twitter for iPhone” ve “Twitter for Android” gibi cihaz ayrıntılarını gösteren özelliği kaldıracağını söylüyor. Etiket, kullanıcının tweet’inde tarih ve saat bilgilerinin hemen yanında gösteriliyor. Musk, bunun ekran alanı israfı olduğunu belirtmiş.

Hatırlayacak olursak Android marka üreticilerinin önemli isimleri birkaç kez iPhone üzerinden tweet atarken yakalanmıştı. Birkaç isim vermek gerekirse Huawei, Samsung ve Google, tanıtacakları Android cihazları iPhone’larından “Twitter for iPhone” etiketi aracılığıyla pazarlarken birçok kez yakalandı. Okuyucular bunu hemen fark etti ve bu da markalar için utanç verici anlar oldu. 2018’de Hollywood oyuncusu Gal Gadot, bir iPhone kullanarak Twitter’da Huawei Mate 10 Pro’yu tanıtırken yakalanmıştı. Aynı yıl Anushka Sharma, bir iPhone kullanarak Google Pixel telefonlarının tanıtımını yaptı. 2021’de Samsung Mobile US, bir iPhone kullanarak Galaxy Unpacked etkinliğinin reklamını yapmak için bir tweet yayınladı.

Musk’ın “Twitter for iPhone” etiketini öldürmesi, teknoloji meraklıları ve gözlemciler arasında pek çok eğlenceyi rafa kaldıracak. İyi tarafından bakacak olursak, önerilen değişiklik aynı zamanda markaları garip anlardan kurtaracak. Twitter’ın etiketleri ne zaman kaldırmayı planladığı henüz belli değil.