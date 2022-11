Elon Musk, Twitter’ın dizginlerini devraldığından beri bir dizi değişiklik oldu. Bunlar: ücretli doğrulama, toplu işten çıkarmalar, fake hesapların askıya alınması ve daha fazlasını içeriyor. Şimdi ise yeni Twitter CEO’su, platforma gelen yeni bir değişikliği açıkladı.

And we will finally stop adding what device a tweet was written on (waste of screen space & compute) below every tweet. Literally no one even knows why we did that …

— Elon Musk (@elonmusk) November 14, 2022