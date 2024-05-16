HUAWEI, yeni modellerini ülkemizde satışa çıkarmaya devam ediyor. DXOMARK listesini alt üst eden HUAWEI Pura70 Ultra ofise geldi. Hızlıca telefonun kutu içeriğine ve telefonun teknik özelliklerine bir göz attık. Siz HUAWEI Pura70 serisi ve Pura70 Ultra hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu senenin en iyi kameraya sahip olan telefonu ünvanını uzun süre koruyabilecek mi? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

HUAWEI Pura70 Ultra Teknik Özellikleri:

Tasarım: 162.6 x 75.1 x 8.4 mm, 226 gram

Ekran: 6.8 inç LTPO OLED FHD+ (2844 x 1260), 1-120Hz, 1440Hz PWM, 2.500nit

Kamera: 50 MP (1 inç, F1.6~F4.0) +40MP ultra geniş açı (F2.2) +50M Ultra Spotlight makro (F2.1, OIS) – 3,5x optik zoom ve 100x dijital zoom

Ön kamera: 13MP

İşlemci: Kirin 9010

RAM/Depolama: 16GB RAM / 1TB depolama

Batarya: 5200mAh, 100W kablolu, 80W kablosuz, 20W ters şarj

Ağ Bağlantıları: WiFi 6, Bluetooth 5.2

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