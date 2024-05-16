HUAWEI, yeni modellerini ülkemizde satışa çıkarmaya devam ediyor. DXOMARK listesini alt üst eden HUAWEI Pura70 Ultra ofise geldi. Hızlıca telefonun kutu içeriğine ve telefonun teknik özelliklerine bir göz attık. Siz HUAWEI Pura70 serisi ve Pura70 Ultra hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu senenin en iyi kameraya sahip olan telefonu ünvanını uzun süre koruyabilecek mi? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.
HUAWEI Pura70 Ultra Teknik Özellikleri:
Tasarım: 162.6 x 75.1 x 8.4 mm, 226 gram
Ekran: 6.8 inç LTPO OLED FHD+ (2844 x 1260), 1-120Hz, 1440Hz PWM, 2.500nit
Kamera: 50 MP (1 inç, F1.6~F4.0) +40MP ultra geniş açı (F2.2) +50M Ultra Spotlight makro (F2.1, OIS) – 3,5x optik zoom ve 100x dijital zoom
Ön kamera: 13MP
İşlemci: Kirin 9010
RAM/Depolama: 16GB RAM / 1TB depolama
Batarya: 5200mAh, 100W kablolu, 80W kablosuz, 20W ters şarj
Ağ Bağlantıları: WiFi 6, Bluetooth 5.2
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