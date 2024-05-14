ASUS’un son zamanlarda duyurduğu Asus ROG Ally X konsolu yükseltilmiş depolama ve bellek özellikleriyle dikkat çekiyor. 799 dolardan satışa sunulması beklenen bu cihaz, teknoloji tutkunlarının merakını artırdı.

ASUS, ROG Ally X’i tanıtırken teknik özellikler hakkında detaylı bilgi vermekten kaçındı. Ancak, sızan bilgilere göre, cihaz AMD Ryzen Z1 mimarisini temel alıyor. Ancak, Asus ROG Ally X’in standart versiyonundan ayrılan en önemli özelliklerden biri, daha üst düzey performans için Z1-Non Extreme APU’nun kullanılması olacak. Bununla birlikte, cihazın 120 Hz’de çalışan selefi gibi 7 inçlik 1080p panele sahip olduğu ve 1 TB depolama alanıyla donatıldığı belirtiliyor.

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ROG Ally X’in getirdiği yenilikler arasında yükseltilmiş LPDDR5X-7500 bellek desteği ve %40 daha büyük bir pil bulunuyor. Ayrıca, cihazın siyah renk şemasıyla piyasaya sürülmesi bekleniyor, bu da dikkat çekici bir görsel uyum sağlayacak.

Ancak, performans açısından ROG Ally X’in standart versiyonundan büyük bir farklılık sunmadığı belirtiliyor. En büyük değişiklikler arasında, yerleşik depolama uyumluluğu ve pil kapasitesindeki artış yer alıyor.

ASUS ROG Ally X

7″ FHD 1080p 120 Hz

AMD Ryzen Z1 Extreme

1TB SSD

Black

$799 — Arsène Lupin (@MysteryLupin) May 12, 2024

Sızıntıyı yapan kaynak, ROG Ally X’in başlangıç fiyatının 799 dolar civarında olmasını beklediğini söyledi. Bu, normal versiyona kıyasla yaklaşık 100 dolarlık bir artış anlamına geliyor. Ancak, daha yüksek depolama alanı ve geliştirilmiş özellikler için ödenen bu miktarın, kullanıcıların daha iyi bir deneyim elde etmelerini sağlayacak önemli yenilikler sunması bekleniyor.

ROG Ally X’in diğer yapılandırmaları ve özellikleri hakkında daha fazla bilgi Computex 2024 etkinliğinde açıklanması bekleniyor. Bu etkinlik, cihazın potansiyelini ve kullanıcıların beklentilerini karşılamak için ASUS’un sunacağı yeni bilgilerin ve özelliklerin bir göstergesi olacak.