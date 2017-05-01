Geçtiğimiz günlerde Twitter’ın 24 saat boyunca canlı yayın yapacağı konuşulmaya başlanmıştı ve bugünkü gelişme ile beraber ilk yayın kesinleşti.

Twitter, Bloomberg ile iş birliğine giderek 24 saat canlı yayın yapacağını duyurdu. Bloomberg mikroblog sitesi için özel olarak haber yapacak ve televizyon kanalında yer alacak olan haberlerden derleyecek. Platformun haber servisini için henüz bir isim yok ancak ortada dolanan haberlere göre Monday by Michael Bloomberg and Jack Dorsey olacak.

Anlaşmanın detayları açıklanmadı ancak servis reklamlarla desteklenecek. İçerik kontrolü Bloomberg’de olacak. Servis sonbaharda hizmet vermeye başlayacak. Bloomberg Media’nın CEO’su Justin Smith yaptığı açıklamada dünya çapındaki takipçileri için en önemli haberleri derleyeceklerini belirtti.

Bu anlaşma Twitter’ın 24 saatlik canlı yayın yapma hedefinin açıklanmasından sonra ilk yapılan anlaşma. Ancak son olmadığı kesin. Şirket 24 saat yayın yapacak daha fazla haber kanalı ya da spor kanalı duyuracak.