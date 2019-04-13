Twitch’in ilk oyunu Twitch Sings piyasaya sürüldü!

Ünlü oyun stream platformu Twitch‘in karaoke türündeki ilk oyunu Twitch Sings bugün yayıncılarına sunuldu.

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Twitch Sings oyununun özellikleri

Aylar süren test aşamasının ardından kullanıcılara sunulan oyunda yayıncılar diğer yayıncıları düet yapmaya davet edebilecekler. Bu esnada izleyiciler kayıtlı olan 1.000‘den fazla şarkıdan birinin söylenmesini talep edebilecek, ışık gösterileri başlatabilecek ya da yayıncılara çeşitli zorluklar çıkartabilecekler (örneğin su altındaymış gibi şarkı söyletmek vs.).

Ücretsiz oynanabilen oyun, stream platformuna dolaylı yoldan katkı sağlayacak. Şirket, bu müzik oyununun yayıncılar arasında giderek popülerleşmesini, bu yolla aboneliklerin ve bağış gelirlerinin artmasını amaçlıyor. Servisin bu amacını gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği önümüzdeki dönemde belli olacak.