Popüler büyük spor dallarının etkinliklerinin ve müsabakalarının birçoğunun iptal edildiği bu günlerde e-spor’un popülaritesi giderek artıyor. Twitch izleyicilerin turnuva ve etkinlikleri daha kolay takip edebilmesi için platformuna yeni bir dizin ekleyecek.

İlginizi çekebilir: Xbox Game Pass 10 milyon kullanıcıya ulaştı!

reklam

Twitch platformuna e-spor dizini ekleyerek canlı turnuvaları bulmayı kolaylaştırıyor!

COVID-19 salgını nedeniyle birçok kişinin evlerinde kaldığı şu günlerde Twitch yeni bir özelliğini duyurdu. Dünya genelinde tüm büyük spor etkinlikleri iptal edilmiş veya askıya alınmış durumda. Fakat e-spor maçları hala internet üzerinden devam etmekte ve bu durum e-spor branşlarının popülaritesinde artışa neden oldu. Twitch e-spor müsabakalarını kullanıcılara daha kolay ulaştırmak için önümüzdeki günlerde platforma e-spor dizini ekleyecek. Şimdiye kadar etkinlikleri ve turnuvaları takip etmek göreceli olarak zordu. Sans Francisco merkezli firma yeni güncelleme ile birlikte izleyiciler için bu durumu değiştirmeyi umuyor.

Yeni güncelleme ile birlikte devam etmekte olan e-spor turnuvaları ve etkinliklerinin yanı sıra profesyonel sporcuların yayınları da tek bir dizinin altında listelenecek. Görüntüleme geçmişinize bağlı olarak birçok platformda görmeye alışkın olduğumuz öneriler bölümü eklenecek. Böylece ilgi duyduğunuz takımların veya sporcuların yayınlarına takip etmek her zamankinden kolay olacak. Yapılan bu düzenleme ile birlikte platform üzerinde yeni kanalları keşfetmek de oldukça kolaylaşacak gibi görünüyor. Ayrıca bu az bilinen turnuvaların ve sporcuların keşfedilmesi için de büyük bir fırsat.