Geçtiğimiz yıl PC için de yayınlanan Microsoft servisi Xbox Game Pass 10 milyon aboneye ulaştı ve günlük 90 milyon aktif kullanıcıya sahip.

İlginiz çekebilir: Zoom 300 milyon günlük kullanıcısı olmadığını kabul etti!

reklam

Xbox Game Pass 10 milyon kullanıcıya ulaştı!

Microsoft, Xbox Game Pass’e abone olan kullanıcı sayısının 10 milyonu geçtiğini duyurdu. Xbox Game Pass servisi ile birlikte, günden güne seçenekleri artan bilgisayar ve Xbox oyunlarına ulaşabilirsiniz. Servis 2017’de piyasaya sürüldüğünde 100den fazla Xbox oyununu ayda 9,99 dolar fiyatla sunuyordu. Microsoft geçen yıl aldığı kararla bu servisin PC sürümünü piyasaya sürdü ve tanıtım fiyatı olarak 4,99 dolarlık bir fiyat belirledi. Microsoft ayrıca, Xbox Games, PC Games ve Xbox Live’ın servislerinin birlikte sunulduğu bir paketi de aylık 14,99 dolara kullanıcılarına sundu.

Microsoft, 2020 yılının 3. çeyreğindeki kazanç tablosunun bir parçası olarak ilk defa Xbox Game Pass kullanıcı istatistiklerini kamuoyuna sundu. Son günlerdeki “evde kal” çağrısı doğrultusunda Microsoft, oyun sektörü için kullanıcı sayısında artış beklediklerini daha önce söylemişti. Microsoft’un İletişim amiri Frank Shaw’a göre salgın rekor sayıda yeni abone kaydı sağladı. Ayrıca Xbox Live yılın bu çeyreğinde 90 milyon aylık kullanıcıya ulaştı. Ayrıca Microsoft’un yayın servisi olan, Project xCloud’un aktif kullanıcı sayısı başlangıç olarak belirlenen 7 ülkede, 100 bin aktif kullanıcı sayısını geçti.

Corona virüs salgınının küresel olarak yarattığı büyük aksaklıklar, evden çalışma ve eğlence servislerindeki inanılmaz yükselişin sebebi oldu. Microsoft’un ise COVID-19 krizini iyi yönettiğini ve bu krizi fırsata çevirme konusunda iyi iş çıkardığını söyleyebiliriz. Bugünkü rakamlara göre Game Pass başlı başına beklenenin üstünde bir büyüme sağladığını ve büyüme trendinin devam edeceğini söyleyebiliriz. Micrososft’un başlıca rakipleri olan EA Games’in yarıştaki servisleri; Origin Access ve EA Access geçen yıl 5 milyon kullanıcıya ulaştı ve bu da Microsoft’un bu konuda bariz bir liderliği olduğunu gösteriyor.