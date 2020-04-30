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Xbox Game Pass 10 milyon kullanıcıya ulaştı!
Geçtiğimiz yıl PC için de yayınlanan Microsoft servisi Xbox Game Pass 10 milyon aboneye ulaştı ve günlük 90 milyon aktif kullanıcıya sahip.
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Xbox Game Pass 10 milyon kullanıcıya ulaştı!
Microsoft, Xbox Game Pass’e abone olan kullanıcı sayısının 10 milyonu geçtiğini duyurdu. Xbox Game Pass servisi ile birlikte, günden güne seçenekleri artan bilgisayar ve Xbox oyunlarına ulaşabilirsiniz. Servis 2017’de piyasaya sürüldüğünde 100den fazla Xbox oyununu ayda 9,99 dolar fiyatla sunuyordu. Microsoft geçen yıl aldığı kararla bu servisin PC sürümünü piyasaya sürdü ve tanıtım fiyatı olarak 4,99 dolarlık bir fiyat belirledi. Microsoft ayrıca, Xbox Games, PC Games ve Xbox Live’ın servislerinin birlikte sunulduğu bir paketi de aylık 14,99 dolara kullanıcılarına sundu.
Microsoft, 2020 yılının 3. çeyreğindeki kazanç tablosunun bir parçası olarak ilk defa Xbox Game Pass kullanıcı istatistiklerini kamuoyuna sundu. Son günlerdeki “evde kal” çağrısı doğrultusunda Microsoft, oyun sektörü için kullanıcı sayısında artış beklediklerini daha önce söylemişti. Microsoft’un İletişim amiri Frank Shaw’a göre salgın rekor sayıda yeni abone kaydı sağladı. Ayrıca Xbox Live yılın bu çeyreğinde 90 milyon aylık kullanıcıya ulaştı. Ayrıca Microsoft’un yayın servisi olan, Project xCloud’un aktif kullanıcı sayısı başlangıç olarak belirlenen 7 ülkede, 100 bin aktif kullanıcı sayısını geçti.
Corona virüs salgınının küresel olarak yarattığı büyük aksaklıklar, evden çalışma ve eğlence servislerindeki inanılmaz yükselişin sebebi oldu. Microsoft’un ise COVID-19 krizini iyi yönettiğini ve bu krizi fırsata çevirme konusunda iyi iş çıkardığını söyleyebiliriz. Bugünkü rakamlara göre Game Pass başlı başına beklenenin üstünde bir büyüme sağladığını ve büyüme trendinin devam edeceğini söyleyebiliriz. Micrososft’un başlıca rakipleri olan EA Games’in yarıştaki servisleri; Origin Access ve EA Access geçen yıl 5 milyon kullanıcıya ulaştı ve bu da Microsoft’un bu konuda bariz bir liderliği olduğunu gösteriyor.
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Zoom 300 milyon günlük kullanıcısı olmadığını kabul etti!
COVID-19 salgını sonrası etkileyici bir büyüme sergileyen Zoom geçtiğimiz günlerde 300 milyon günlük aktif kullanıcıya ulaştıklarını açıklamıştı. Daha sonra şirket bu rakamın günlük katılımcı sayısı olduğunu ve açıklamalarında bu ikisi arasında bir karışıklık yaşadıklarını ifade etti.
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Zoom 300 milyon günlük kullanıcısı olmadığını kabul etti!
Zoom geçtiğimiz günlerde Dünya genelinde 300 milyondan fazla insanın bu zorlu dönemde Zoom kullandığını belirtmişti. Ancak sonradan bu verileri açıklamasından sildi ve şimdi Zoom üzerinden yapılan yayınlara 300 milyon günlük katılımcısı olduğunu iddia ediyor. Günlük aktif kullanıcı sayısı ve katılımcı sayısının birbirinden oldukça farklı veriler olduğuna dikkat etmeliyiz. Günlük toplantı katılımcıları birden çok kez sayılabilir. Örneğin gün içerisinde birden fazla Zoom toplantınız varsa her biri için katılımcı olarak sayılmanız anlamına gelecektir. Fakat günlük aktif kullanıcı sayısı verisi hesaplanırken kullanıcılar sadece bir kez sayılır. Bu veri hizmet kullanımını ölçmek için yaygın olarak kullanılır. Sadece toplantı katılımcılarını saymanın platform kullanımını olduğundan büyük göstermenin kolay ve yanıltıcı bir yolu olduğunu söyleyebiliriz. Yanıltıcı blog yazısı sayıların Dünya çapında manşetlere taşınmasından bir gün sonra 24 Nisan’da düzeltildi.
Şirket yaptıkları hatayı kabul eden bir not yayınladı ve şunları söyledi: “COVID-19 salgını sırasında günlük 300 milyondan fazla kişiye iletişim anlamında yardım etmekten gurur duyuyoruz. 22 Nisan’daki bir blog yazısında istemeden katılımcıları “kullanıcı” ve “kişi” olarak ifade ettik. Bu hatayı fark ettiğimizde ifadeyi “katılımcılar” olarak düzelttik.”.
Zoom geçtiğimiz günler gerçekten etkileyici bir büyüme yaşadı ve Aralık ayında 10 milyon olan katılımcı sayısı 300 milyona yükseldi. Bu olağanüstü büyümeye rağmen Microsoft Teams ve Google Meet gibi rakipleri aradaki mesafeyi kapatıyor. Microsoft dün günlük 75 milyon aktif Teams kullanıcısına sahip olduklarını ve bir ayda kullanıcı sayılarında %70’lik bir sıçrama olduğunu söyledi. Microsoft ayrıca bu ay tek bir günde 200 milyon katılımcı kaydetmeyi başardı. Google Meet ise her gün yaklaşık 3 milyon kullanıcıyı platformlarına ekliyor ve son zamanlarda günlük 100 milyondan fazla Meet katılımcısına sahip.
Google, Microsoft, Facebook ve diğerleri hala yeni özellikler ve hizmetlerle Zoom’u yakalamaya çalışıyor. Google, Meet servisinin ücretsiz olacağını bu hafta duyurdu ve tasarım anlamında geri kalan özellikleri konusunda iyileştirmelere gitti. COVID-19 salgını nedeniyle çok fazla ihtiyaç duyulan video konferans uygulamaları arasındaki rekabet her geçen gün artarak devam ediyor.
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Elektrikli VW ID ailesinin, coupe SUV formlu bir aracı görüntülendi!
Volkswagen‘in %100 elektrikli ID model ailesinin yeni bir modeli, kamuflajlı olarak görüntülendi. Aracın “coupe SUV” formunda oluşu dikkat çekiyor.
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Söz konusu aracın ID.4 modeli olduğuna dair bazı iddialar bulunsa da aracın farklı arka tasarımı, bu iddiayı çürütüyor. Ayrıca genel tasarım ID Crozz konseptini önemli ölçüde yansıttığını da söylemek lazım.
Kayda değer boyutta bir spoyler ile dikkat çeken prototipin, performansa yönelik GTX versiyonu olduğu ihtimalini ortaya çıkaran sahte çift egzoz çıkışı bulunuyor.
Henüz resmi bir kanıt olmasa da ID.4 modelinin, ID.5 olarak adlandırılması beklenen, “coupe SUV” varyasyonu da olacak. Habere konu olan prototipin, ID.5 olduğu düşünülüyor. Fakat bu sadece bir tahmin.
ID.5 olarak adlandırılacak aracın, gelecek modeller arasında büyük ihtimalle yer alacak. Ayrıca ID.4’ten evrilecek olması, güç organları açısından kardeş olacaklarını da düşünebiliriz. 201 beygir güç ve 310 Nm torka sahip arkadan çekişli bir araç görebiliriz. Ayrıca çift elektrik motoruna sahip 302 beygir ve 450 Nm torka sahip dört çeker bir ünite de beklenenler arasında. Unutmadan, VW tarafından açıklanan verilere göre ID.4 modelinin, WLTP standartlarına göre 500 km civarında bir menzil sunacağını söyleniyor.
Daha sonralarda GTX takısına sahip, yüksek performanslı modellerin gelecek. Teknik detaylar henüz bir bilgi yok. Fakat standart modellerin en güçlüsü olan 302 beygirlik dört çeker üniteden daha güçlü olması bekleniyor.
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Realme Watch akıllı saatinin render görüntüleri ortaya çıktı
Çinli teknoloji devinin uzun zamandır beklenen akıllı saati Realme Watch için detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Realme Watch isimli cihazın render görselleri ve arayüz görüntüleri internete sızdırıldı.
Türkiye pazarında yeni akıllı telefon modelleriyle öne çıkmaya çalışan Realme, geçtiğimiz haftalarda Xiaomi Mi Band 4’e rakip olan bir akıllı bileklik tanıtmıştı. Çinli şirket şimdi ise giyilebilir ürünün yanına bir de Realme Watch akıllı saatini ekliyor.
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XDA Developers internet sitesi, akıllı saatin render görsellerini ve arayüz görüntülerini ele geçirmeyi başardı. Sızan görüntülere göre saatin 320 × 320 çözünürlüklü 1.4 inç TFT LCD bir ekrana sahip. Kare şeklinde olan saatin sağ kısmında ise bir adet çok fonksiyonlu tuş bulunuyor.
Paylaşılan bilgilere göre yeni akıllı saat, 7 gün boyunca çalışmasını sağlayacak 160 mAh’lik bataryayla gelecek. Realme Watch, su ve toz dayanıklılığı konusunda IP68 sertifikasına da sahip olacak. Söz konusu model, Bluetooth 5.0 desteğinin yanında 5 adet ön yüklü tema ile gelecek.
Realme’nin beklenen akıllı saati, kalp atış hızı ölçümü, hava durumu göstergesi, adım izleme, kronometre, alarm ve telefonda çalan müziği kontrol etme gibi pek çok fonksiyona sahip olacak. Ancak söz konusu akıllı saat, Wear OS yerine düşük maliyetli akıllı saatler için geliştirilmiş özel bir işletim sistemiyle kullanması bekleniyor.
Son olarak 4 farklı renk ile piyasaya sürülecek modelin henüz ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmese de fiyatının yüksek olması beklenmiyor.