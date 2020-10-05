Twitch, Soundtrack hizmeti ile yayıncıların telif derdini bitirecek

Twitch, içerik üreticilerin kendi yayınlarına lisanslı müzik ekleyebilmelerini mümkün kılan yeni Soundtrack aracını duyurdu. Bu araç, yayıncıların başındaki telif hakkı belasını önemli ölçüde azaltacak.

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Soundtrack by Twitch olarak duyurulan araç, Twitch’in ilk olarak 2015′te başlatıp geçen sene durdurduğu çalışmaların yeni hali. Şirket o zaman da Twitch Müzik Kitaplığı adı altında yayıncıların müzik telif hakkı sorununu çözmeyi umuyordu, fakat bunu aniden kapattı.

Twitch, yeni Soundtrack uygulaması ile telif derdini bitiriyor!

Soundtrack by Twitch’in piyasaya sürülmesiyle, müzikler kendi ses kanalına ayrılacak. Böylece yayıncılar, yayınlarının tekrar videolarında bile sessize alma veya ihtar endişesi olmaksızın parçaları kullanabilecek. Bu noktada Twitch ekibi, yayıncılara bir sürü çalma listesi üzerinden temaya veya türe göre (örneğin rap, klasik müzik, pop gibi) müzik kataloğu sunacak.

Twitch, Soundtrack aracı için çeşitli dağıtım ortaklarıyla çalışıyor, ancak ana şirketlerle anlaşmaları bulunmuyor. Onun yerine sırasıyla; Soundcloud, Monstercat, Distrokid, cdbaby, Empire, Westwood Recordings, United Masters, Alpha Pup, Popgang, Text Me Records, Dim Mak, Create Music Group, Chillhop Music, Anjunabeats, Soundstripe, LabelWork, mxmtoon, Nuclear Blast, Season of Mist, Chilled Cow, Pure Noise Records, Symphonic, Blkbox ve Songtradr gibi ortaklarla işbirliği yapıyorlar.

Bu işbirlikleri, özetle yayıncıların toplamda bir milyondan fazla parçayı ücretsiz olarak kanallarında kullanabileceği anlamına geliyor. Ayrıca erken erişim sürümü piyasaya halihazırda sürülen Soundtrack’in PC’de OBS, Twitch Studio ve Streamlabs OBS (yakında) ile uyumlu olduğu da belirtiliyor.