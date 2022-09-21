Twitch, 18 Ekim’den itibaren slot makineleri, rulet ve zar oyunlarını içeren çoğu kumar yayınını yasaklayacak. Spor veya fantezi sporları üzerine kumar içeren yayınlara izin verilmeye devam edilecektir.

Twitch’in yeni kumar politikası yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’nde “veya yeterli tüketici korumasına sahip diğer yargı bölgelerinde” kayıtlı olmayan kumar operatörleri için geçerli olacak. Duyurda, 18 Ekim’den itibaren yayınları yasaklanacak olan bazı popüler kumar makinesi web sitelerinin yanı sıra Stake.com, Rollbit.com ve Dualbits.com’un da isimleri yer alıyor.

An update on gambling on Twitch. pic.twitter.com/lckNTY9Edo — Twitch (@Twitch) September 20, 2022

Yayın platformu muhtemelen kumar politikasını değiştiriyor çünkü Pokimane, Mizkif ve DevinNash gibi bazı önde gelen yayıncılar, kumarın yayınlarda yasaklanmaması halinde tatillerde boykot tehdidinde bulundu. Nash’e göre kumar yayınları genç izleyiciler ve “meşru reklamcılar” için zararlı olabilceğini belirtti.

Ayrıca bkz: Google, Android Uygulamasında Silme İsteği Seçeneğini Ekliyor!

Şimdiye kadar, yayın üzerinden kumar oynamaya hala izin veriliyordu, ancak kumar web sitelerine bağlantı veya yönlendirme kodlarının paylaşılması daha önce kısıtlanmıştı. Bu aynı zamanda sadece “kumar makineleri, rulet ve zar oyunlarının oynanabildiği” web siteleri için de geçerlidir. Dolayısıyla, spor üzerine kumar oynamaya veya poker oynamaya odaklanan web sitelerine bağlantı vermek yasaklanmamıştır.

Kaynak: TechCrunch, Kotaku