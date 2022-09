Twitch, 18 Ekim’den itibaren slot makineleri, rulet ve zar oyunlarını içeren çoğu kumar yayınını yasaklayacak. Spor veya fantezi sporları üzerine kumar içeren yayınlara izin verilmeye devam edilecektir.

Twitch’in yeni kumar politikası yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’nde “veya yeterli tüketici korumasına sahip diğer yargı bölgelerinde” kayıtlı olmayan kumar operatörleri için geçerli olacak. Duyurda, 18 Ekim’den itibaren yayınları yasaklanacak olan bazı popüler kumar makinesi web sitelerinin yanı sıra Stake.com, Rollbit.com ve Dualbits.com’un da isimleri yer alıyor.

An update on gambling on Twitch. pic.twitter.com/lckNTY9Edo

— Twitch (@Twitch) September 20, 2022