Google, Android’deki Arama uygulamasında bazı kullanıcılara kişisel verilerinin arama sonuçlarından kaldırılmasını sağlayan bir özellik gösteriyor. Buna telefon numaraları veya diğer tanımlanabilir bilgiler gibi veriler de dahildir.

9to5Google, hem Amerika hem de Avrupa’daki birçok kullanıcının açılır pencereyi gördüğünü belirtiyor. Bu özellik Android’de Arama uygulamasında yer alıyor. Kullanıcılar profillerine tıklayabilir ve ardından yeni ‘Hakkınızda sonuçlar’ menü seçeneğine tıklayabilirler. Ayrıca, kendileri hakkında kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerin yer aldığı bir arama sonucuyla karşılaştıklarında da bu özelliği bulabilirler. Her iki seçenek aracılığıyla da, söz konusu bilgilerin arama sonuçlarından kaldırılması için Google’a talepte bulunmak mümkündür.

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Sonuçlar, telefon numaraları veya ikamet adresleri gibi kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler içeriyorsa kaldırılabilir. Diğer nedenler, bir arama sonucunun kullanıcının bu konuda bir şey yapmasını gerektirmesinin yanı sıra ‘yasa dışı bilgi’ olması veya arama sonucunun güncel olmaması olabilir. Google daha sonra, unutulma hakkının aktif hale gelmesinden bu yana var olan arama sonuçlarının silinmesine ilişkin standart sayfaya atıfta bulunmaktadır. Aynı menü noktasından, bir kaldırma talebinin ilerleme durumunu görmek de mümkündür.

Google bu özelliği Mayıs ayında I/O geliştirici konferansı sırasında duyurdu. Bu özelliğin ne zaman daha yaygın bir şekilde kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor.