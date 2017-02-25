Bugünden itibaren Twitch kullanıcıları artık sitedeki kullanıcı isimlerini değiştirebilecek ve bunu her 60 günde bir yapabilecek.

Twitch’in bu özelliği kullanıcılarını sevindirdi. Microsoft ve Xbox Live kullanıcıları hala daha 2007 yılında aldıkları kullanıcı isimlerini kullanmak zorundayken böyle bir değişiklik gerçekten sevinç verici.

Kullanıcı adı değiştirildiğinde eski kullanıcı adı sistemde altı ay daha tutulacak bu süreden sonra ise diğer kullanıcıların alabilmesi mümkün olacak. Yani pişman olursanız geri dönüş yapmak için altı ayınız var. Emily Halpin yaptığı açıklamada yayıncıların kullanıcı isimlerini değiştirdikten sonra eski izleme istatistiklerine ulaşamayacaklarını ve bu yüzden istatistiklerini sistemden almadan böyle bir şey yapmamalarının daha uygun olduğunu belirtti.

Bütün işlem aslında oldukça basit. Kullanıcı adını değiştirmek için profil ayarları bölümüne girmek yeterli. Buradan kullanıcılar istedikleri gibi kullanıcı isimlerini değiştirebiliyorlar. PlayStation Network’te böyle bir destek olmasına rağmen bu işlemi gerçekleştirmek için uzun süre sabretmek gerekiyor.