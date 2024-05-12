Dilan-Engin Polat çiftinin cezaevinde olmalarına rağmen, gündemden düşmeyen hikayeleri yeni bir gelişmeyle daha zirve yaptı. Tutuklu Engin Polat Instagram hesabından bir hikaye paylaştı. Konuyla ilgili olarak Polat’ın avukatından açıklama geldi. Tutuklu fenomenler sosyal medyayı nasıl kullanıyor?!

Ünlü Çift Tutuklu Olmasına Rağmen Sosyal Medyadan Paylaşım Yaptı: İşte Engin Polat Instagram Hikayesi

Polat’ın Instagram hesabından yapılan bu sıra dışı paylaşım, gizemli bir hava estirdi. Maskeli bir şekilde yapılan paylaşım, Polat çiftinin cezaevinde olmalarına rağmen nasıl bu şekilde bir iletişim içinde olduklarına dair soru işaretleri uyandırdı.

Kara para aklama ve çeşitli suçlar nedeniyle cezaevinde bulunan Dilan Polat ve Engin Polat, tutuklu olmalarına rağmen sosyal medya hesaplarını kullanmaya ve dışarıya haber göndermeye devam ediyorlar. Bu durum, çiftin halkın ilgisini ve merakını üzerlerinde tutmaya devam ettiğini gösteriyor.

Daha önce Dilan Polat’ın dışarıdayken Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar sık sık gündeme gelmişti. Ancak bu sefer işler biraz farklıydı. Engin Polat’ın hesabından yapılan paylaşım, maske şeklinde bir heykel gösteriyor. Bu paylaşım, Polat çiftinin cezaevinde olmalarına rağmen sosyal medyada nasıl aktif olduklarına dair yeni bir tartışma başlattı.

Paylaşımda, Polat ailesinin evinin arka bahçesinde bulunan maske heykeli yer alıyordu. Ancak bu paylaşımın arkasında ne olduğu tam olarak anlaşılamadı. Polat’ın avukatı Hüseyin Kaya, paylaşımdan haberi olmadığını ve müvekkilini ziyaret edip durumu soracağını belirtti. Bu durum, olayın gizemini artırırken, çiftin hikayesiyle ilgili yeni bir dönemeç olduğunu gösteriyor.,

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Engin Polat nasıl böyle bir şey paylaştı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!