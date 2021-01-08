TÜRKSAT 5B ne zaman, hangi roketle fırlatılacak? Bakan açıkladı

TÜRKSAT 5B uydusu ne zaman fırlatılacak? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, TÜRKSAT 5A uydusunun fırlatılması dolayısıyla bu gece gerçekleştirilen yayında TÜRKSAT 5B’nin fırlatılma tarihini açıkladı. Bakan Adil Karaismailoğlu aynı zamanda TÜRKSAT 5B uydusunun hangi şirket tarafından uzaya fırlatılacağının da bilgisini verdi.

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TÜRKSAT 5B ne zaman fırlatılacak? İşte cevabı

Türkiye’nin yeni nesil haberleşme ve iletişim uydusu TÜRKSAT 5A, 8 Ocak 2021 tarihinde TSİ 05:15’te SpaceX tarafından uzaya fırlatıldı. Falcon 9 Block 5 roketi tarafından 30 dakikalık kısa bir yolculuk neticesinde uzaya bırakılan uydumuz, 3-4 aylık yolculuğuna başladı. TÜRKSAT 5A uydusu yörüngesine oturur oturmaz hizmet vermeye başlayacak. TÜRKSAT 5A’ya ek olarak bir de kardeşi diyebileceğimiz TÜRKSAT 5B uydusu bulunuyor. 5B uydusunun da 2021 yılı içerisinde uzaya fırlatılması planlanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bu gece gerçekleştirilen canlı yayında “TÜRKSAT 5B uydusu ne zaman fırlatılacak?” sorusuyla ilgili açıklama yaptı. TÜRKSAT 5B’nin testlerinin hâlihazırda yapılmakta olduğunu söyleyen Adil Karaismailoğlu’nun açıklamasına göre TÜRKSAT 5B, Haziran 2021’de uzaya fırlatılacak. Böylelikle Türkiye, 2021 yılı içerisinde toplam 2 adet haberleşme ve iletişim uydusunu uzaya göndermiş olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı aynı zamanda TÜRKSAT 5B’yi uzaya fırlatacak olan şirketin hangisi olduğunu da söyledi. Bakan Karaismailoğlu yaptığı açıklamada TÜRKSAT5B uydusunun da SpaceX şirketi tarafından uzaya fırlatılacağını ifade etti. Karaismailoğlu spesifik olarak SpaceX’in hangi roketinin kullanılacağına dair bilgi vermedi; ama çok büyük ihtimalle TÜRKSAT 5A’yı da fırlatan Falcon 9 Block 5 roketi TÜRKSAT 5B’yi fırlatan roket olacak.

TÜRKSAT 5B’nin fırlatılmasından sonra, Türkiye’nin uzayda 5 tane haberleşme uydusu olacak

TÜRKSAT 5B, Haziran 2021’de bir aksilik olmazsa SpaceX tarafından uzaya fırlatılacak. Bu fırlatılma işlemi gerçekleştikten sonra 5B uzaydaki yörüngesine oturmak üzere kendi yolculuğuna çıkmaya başlayacak. TÜRKSAT 5B’nin hizmet vermeye başlamasından sonra, Türkiye’nin uzayda toplam 5 tane haberleşme ve iletişim uydusu olacak. 2022’de uzaya fırlatılması planlanan TÜRKSAT 6A uydusu ise, bu rakamı 6’ya çıkaracak.

Şimdilik gözlerimiz fal taşı gibi açılmış TÜRKSAT 5A’nın 3-4 aylık yolculuğunu tamamlamasını ve bir an önce hizmet vermeye başlamasını bekliyoruz. 5A uydusu; Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz’i kapsayarak üç kıtaya hizmet verecek.

TÜRKSAT 5A’nın fırlatılma anı