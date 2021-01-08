TÜRKSAT uydularının tarihçesi: 1A’dan 5A’ya!

TÜRKSAT 5A uydusu 8 Ocak 2021 tarihinde Türkiye saati ile 05:15’te SpaceX tarafından uzaya başarılı bir şekilde fırlatıldı. Tam anlamıyla hizmete açıldığında Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’nın haberleşme altyapısına katkı sağlayacak uydumuz 3-4 aylık yolculuğuna başladı. Peki ilk TÜRKSAT uydusundan bugüne kadar neler değiştiğini hiç merak etmiş miydiniz?

İlginizi çekebilir: EBA TV için ders programı ve frekans bilgileri belli oldu

reklam

8 Ocak 2021, TSİ 05:15’te SpaceX firması tarafından uzaya fırlatılan TÜRKSAT 5A, uzaydaki 3-4 aylık yolculuğunu tamamladıktan sonra hizmete açılacak. Uydu; Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz’i kapsayan coğrafyaya hizmet verecek. TÜRKSAT 5A aynı zamanda 31 derece doğu yörüngesinde çalışacak ve ortalama 30 yıl ömre sahip olacak.

Canlı yayında sizlerle interaktif bir şekilde değerlendirdiğimiz TÜRKSAT 5A’nın uzaya fırlatılma anını ve bilmeniz gereken her şeyi buradaki videomuzdan öğrenebilirsiniz. Bu haberimizde ise TÜRKSAT’ın uydularının tarihine kısa bir göz atacağız.

12 dakikalık ömrü olan “ilk” uydumuz: TÜRKSAT 1A

TÜRKSAT 1A, Cumhuriyet tarihimiz adına çok önemli bir dönüm noktası. Türkiye’nin ilk haberleşme ve iletişim uydusu olan 1A, 1996 yılında uzaya fırlatılmaya çalışılmıştı. Fakat maalesef söz konusu çalışmalar başarısız oldu, uydumuz uzaydaki yerini alamadı.

TÜRKSAT 1A, 24 Ocak 1994’te saat 23.37′de Ariane 4 roketiyle (bazı kaynaklarda Ariane 5 yazıyor, net bilgi bulamadım) uzaya fırlatılacaktı. Ancak uyduyu fırlatacak olan rokette meydana gelen bir arıza nedeniyle, fırlatıldıktan 12 dakika 12 saniye sonra havada patlayıp okyanusa düştü. Guiana Uzay Merkezi ELA-2 bölgesinden fırlatılan TÜRKSAT 1A, 1.743 kilogram ağırlığındaydı.

TÜRKSAT’ın başarısızlıkla sonuçlanan 1A uydusunun fırlatılma anı o dönem televizyonda canlı yayınlanmıştı ve zamane çocukları heyecanla o ana tanıklık etmektelerdi. Ancak ne yazık ki heyecan, yerini hevesi kursağında kalmak deyimine bıraktı.

İlk başarılı uydumuz: TÜRKSAT 1B

İlk uydu denemesinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Türkiye, yılmadı ve bu kez TÜRKSAT 1B uydusunu uzaya fırlatmayı denedi. Nitekim 10 Ağustos 1994′te saat 23:05’te Guiana Uzay Merkezi ELA-3 bölgesinden fırlatılan uydu, bu defa başarıyla uzaya ulaştı. Dolayısıyla TÜRKSAT 1B’nin, Türkiye’nin ilk başarılı fırlatılmış ve yörüngesine oturup hizmete açılmış haberleşme uydusu olduğunu söyleyebiliriz.

TÜRKSAT 1B, 3.060 kilogram ağırlığında olup 1994-2006 yılları arasında aktif bir şekilde hizmet vermişti. Üretimi Alcatel Alenia Space Industries tarafından gerçekleştirilen uydu, 16 Ku transponder; 6 geniş bant 72 MHz ve 10 dar bant 36 MHz’lik donanım özelliklerini bünyesinde barındırıyor. 31.0° doğu boylamında konumlandırılan 1B uydusu 12 yıl boyunca Türkiye, Avrupa ve Orta Asya’yı kapsayarak hizmet vermeye devam etti. 2006 yılındaysa görevini tamamlayarak tarihin tozlu sayfalarına karıştı.

Peşinden TÜRKSAT 1C geldi

TÜRKSAT 1B’nin hizmete açılmasından 2 yıl sonra, 10 Temmuz 1996′da sabaha karşı Ariane 4 roketiyle TÜRKSAT 1C uzaya fırlatıldı. 31.0 ve 42.0 doğu boylamında konumlanan 1C uydusu, 3.060 kilogram ağırlığındaydı. Yine Guiana Uzay Merkezi ELA-3 bölgesinden fırlatılan uydu Batı’da Türkiye ve Avrupa; Doğu’da Türkiye ve Orta Asya bölgelerini kapsamaktaydı.

9 adet dar bant 36 MHz ‘lik, 2 adet orta bant 54 MHz’lik ve 5 adet geniş bant 72 MHz’lik transponder kapasitesine sahip olan TÜRKSAT 1C’nin önce 2008’de televizyon yayıncılığı alanında, 2010’daysa diğer alanlardaki görevlerine son verildi.

2021’e kadar faaliyete sokulan diğer uydularımız şu şekildeler;

TÜRKSAT 2A

Fırlatılma tarihi: 10 Ocak 2001

10 Ocak 2001 Yörünge: 42° Doğu

42° Doğu Kapsama alanları: Batı Avrupa, Orta Asya

Batı Avrupa, Orta Asya Hizmet süresi: 15 Yıl

15 Yıl Üretici firma: Ariane Space

Ariane Space Kullanımdan kaldırılma tarihi: 27 Eylül 2016

27 Eylül 2016 Kütle: 3.060 kilogram

3.060 kilogram Boyutlar: 2.8m X 2.3m X 1.8m

2.8m X 2.3m X 1.8m Güç: 8500 Watt

TÜRKSAT 3A

Fırlatılma tarihi: 13 Haziran 2008

13 Haziran 2008 Yörünge: 42° Doğu

42° Doğu Kapsama alanları: Avrupa, Türkiye, Orta Asya

Avrupa, Türkiye, Orta Asya Bant genişliği: 1296 MHz

1296 MHz Planlanan hizmet süresi: 20 Yıl

20 Yıl Üretici firma: Thales Alenia Space

Thales Alenia Space Kullanımdan kaldırılma tarihi: Hala kullanımda

Hala kullanımda Kütle: 3.060 kilogram

3.060 kilogram Boyutlar: 2.8m X 2.3m X 1.8m

2.8m X 2.3m X 1.8m Güç: 8500 Watt

8500 Watt Türksat’ın diğer uydularından %25 daha uzun ömürlü

TÜRKSAT 4A / 4B

4A

Fırlatılma tarihi: 14 Şubat 2014

14 Şubat 2014 Yörünge: 42° Doğu

42° Doğu Kapsama alanları: Afrika, Türkiye, Avrupa

Afrika, Türkiye, Avrupa Bant genişliği: 1750 MHz

1750 MHz Planlanan hizmet süresi: 30 Yıl

30 Yıl Üretici firma: Mitsubishi Electric Corporation

Mitsubishi Electric Corporation Kullanımdan kaldırılma tarihi: Hala kullanımda

Hala kullanımda Kütle: 4900 kilogram

4900 kilogram Güç: 7670 Watt

4B

Fırlatılma tarihi: 16 Ekim 2015

16 Ekim 2015 Yörünge: 50° Doğu

50° Doğu Kapsama alanları: Türkiye, Afrika, Avrupa, Ortadoğu ve Çin’in batısını içine alan Güney Batı Asya

Türkiye, Afrika, Avrupa, Ortadoğu ve Çin’in batısını içine alan Güney Batı Asya Bant genişliği: 3400 MHz

3400 MHz Planlanan hizmet süresi: 30 Yıl

30 Yıl Üretici firma: TUSAŞ ve Mitsubishi Electric Corporation

TUSAŞ ve Mitsubishi Electric Corporation Kullanımdan kaldırılma tarihi: Hala kullanımda

Hala kullanımda Kütle: 3900 kilogram

3900 kilogram Güç: 9 kilowatt

TÜRKSAT 5A

Fırlatılma tarihi: 8 Ocak 2021

8 Ocak 2021 Yörünge: 31° Doğu

31° Doğu Kapsama alanları: Türkiye, Afrika, Avrupa, Ortadoğu ve Çin’in batısını içine alan Güney Batı Asya

Türkiye, Afrika, Avrupa, Ortadoğu ve Çin’in batısını içine alan Güney Batı Asya Bant genişliği: 1728 MHz

1728 MHz Planlanan hizmet süresi: 30 Yıl

30 Yıl Üretici firma: Airbus D&S ve TAI

Airbus D&S ve TAI Kütle: 3.500 kilogram

3.500 kilogram Güç: 12 kilowatt

Elon Musk’ın SpaceX isimli şirketine ait olan Falcon 9 roketiyle Florida eyaletindeki Cape Canaveral üssünden fırlatılacan TÜRKSAT 5A uydusu, 31 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek. Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz bölgelerini de kapsayacak şekilde iletişim ve haberleşme altyapısı sunacak olan 5A uydusunun, 30 yıl boyunca hizmet vermesi planlanıyor.

TÜRKSAT 5A’nın fırlatılma anı