Yenilikçi ve hızla büyüyen yeni nesil internet sağlayıcısı TurkNet’in üst düzey yönetim kadrosuna, iş dünyasının deneyimli isimlerinden Gül Sağır Aydın katıldı. Türkiye’nin önde gelen şirketlerinde ürün yönetimi, e-ticaret, iş geliştirme, kullanıcı deneyimi, pazarlama iletişimi, kurumsal iletişim, yerelleşme stratejilerinin yönetimi, CRM, kampanya planlama ve kanal yönetimi alanlarında üst düzey yöneticilik pozisyonlarında önemli başarılar elde eden Aydın, TurkNet’in tüm büyüme ve pazarlama faaliyetlerinden sorumlu olacak.

Gül Sağır Aydın kimdir?

Gül Sağır Aydın, 2002 yılında Ege Üniversitesi İngilizce Ekonomi bölümünden mezun oldu. Eğitimine İngiltere’de Business and Industrial Administration eğitim programında devam etti. Koç Üniversitesi’nde pazarlama ve yönetim alanında Turkcell Executive MBA programını bitirdi.

Kariyer hayatına 2003 yılında British American Tobacco’da başlamasının ardından Kutas Teekanne Gıda ve Gıdasa Sabancı Gıda’da çalıştı. 2007- 2016 yılları arasında Turkcell’de farklı kademelerde yöneticilik yapan Aydın, Turkcell ve tüm grup şirketleri ekosistemini kapsayan 350 kişilik ‘Tek Turkcell’ yerelleşme inisiyatifini, proje lideri olarak yarattı ve yönetti.

Gül Sağır Aydın, 2017 – 2020 yılları arasında Seramiksan ve Kiğılı’da Pazarlama Direktörlüğü ve İcra Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi. Aydın, 2020 Ocak -2021 Temmuz arasında ise kişisel bakım sektörü lideri Gratis’te Pazarlama ve E-Ticaretten Sorumlu Direktör ve İcra Kurulu Üyesi olarak çalıştı.

Aydın, 2021 yılında Boyner Holding’e bağlı Hopi şirketinde Genel Müdür Yardımcısı olarak tüketiciye dokunan tüm pazarlama, e-ticaret, ürün yönetimi, CRM, büyük veri ve müşteri deneyimi süreçlerini yönetti. Şirketin pazarlama teknolojileri ve finansal teknolojiler dönüşümüne liderlik etti.

Gül Sağır Aydın, 2019 ve 2023 yıllarında çeşitli dergiler tarafından hazırlanan ‘Türkiye’nin En Başarılı Pazarlama Liderleri’ ve ‘Türkiye’nin En Etkin 50 CMO’ listelerinde yer alırken liderlik ettiği projelerle kariyer hayatına ulusal ve uluslararası onlarca ödülü sığdırmayı başardı.

Aydın, 2022 yılından bu yana Tukaş Gıda’da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.