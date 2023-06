Türkiye’nin en hızlı büyüyen yeni nesil operatörü TurkNet, yönetim ekibini yeni ve deneyimli isimlerle güçlendirmeye devam ediyor. Geçmişte Hepsiburada, Glovo, The Coca-Cola Company, Mey Diageo gibi kurumlarda yöneticilik yapan Yasemin Bahar, TurkNet Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CGO) olarak yeni görevine başladı.

Yasemin Bahar kimdir?

Yasemin Bahar 2010 yılında New York’ta NYU Leonard N. Stern School of Business’ta Pazarlama ve Uluslararası İşletme çift ana dalında lisans derecesini tamamladı. Kariyerine, Türkiye’nin en büyük alkollü içecek kuruluşlarından biri olan Mey|Diageo’nun Pazarlama ekibinde başlayan Bahar, burada yaklaşık 3 yıl çalışmasının ardından The Coca-Cola Company Pazarlama ekibine geçiş yaptı.

2016 yılında, FMCG sektöründen risk sermayesi ve startup ekosistemine geçiş yapan Bahar, Collective Spark’taki Entrepreneur in Residence deneyiminin ardından Revo Capital’in portfolyo şirketlerinden biri olan Digiform’da CMO olarak görev aldı. 2018’de ise global hızlı teslimat ekosisteminin en önemli oyuncularından biri olan İspanyol unicorn Glovo’ya katılarak önce Orta Doğu, daha sonra da İberya bölgesinin Büyüme ve Pazarlama Direktörü olarak görev aldı.

Ardından Hepsiburada’da İş Geliştirme Direktörlüğü ve Meditopia’da İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlenen Bahar, Mayıs 2023 itibarıyla TurkNet ekibine katıldı. Bu yeni dönemde markanın büyümesi ve gelişmesi için Satış, Pazarlama ve İş Geliştirme alanlarında liderlik yapacak.