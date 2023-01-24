TurkNet’in simetrik 1000 Mbps interneti GigaFiber artık İzmir’de 6 bölgede bulunuyor. Biz de Hardware Plus ekibi olarak saha çalışmalarını ve bir fiber internetin eve gelme hikayesini yerinde takip ettik.

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Not: Bu video TurkNet desteği ile hazırlanmıştır.

Eğer siz de bu hızlı interneti evinizde istiyorsanız “GigaFiber İstiyorum!” diyerek TurkNet’in evinize gelmesini sağlayabilirsiniz; https://turk.net/internet-hiz-altyapi-sorgulama?utm_source=influencer&utm_medium=ytvideo-hwp&utm_campaign=january24

TurkNet GigaFiber Nedir?

TurkNet GigaFiber tamamen TurkNet altyapısı üzerinden sunulan fiber internet hizmetidir. Yüksek hızlı internet ihtiyacının artmasıyla kullanıcılarımıza en iyi hizmeti sunabilmek için Gigabit hızında TurkNet GigaFiber hizmetini başlattık. Üstelik TurkNet GigaFiber’i mevcut internetinizi iptal ettirmeden de kullanabilirsiniz! Zaten beğenmezseniz paranız iade.

1000 Mbps download ve 1000 Mbps upload hızında interneti taahhütsüz, kotasız bir şekilde sunduğumuz TurkNet GigaFiber’in hizmet ağını her geçen gün genişletmeye devam ediyoruz. GigaFiber altyapısına sahip olup olmadığınızı öğrenmek için internet altyapı sorgulama sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.