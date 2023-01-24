2023 yılında her şeyde olduğu gibi İnternet fiyatlarında da güncellemeler sonucunda zamlar gelmeye başladı. Son olarak TurkNet’in fiyatı güncellemesi ile beraber Türkiye’de genele faaliyet gösteren en bilinen İnternet servis sağlayıcılarına göz attık.

Fiber altyapı çalışmalarının hızlandığı ülkemizde fiber i̇nternet için temel hız olarak kabul edilen 100 Mbps bağlantı fiyatlarına, verilen yükleme hızlarına ve taahhüt gibi durumları değerlendiriyoruz.

Detaylar videomuzda!

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