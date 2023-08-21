Türkiye’nin önde gelen internet servis sağlayıcılarından TurkNet de zam furyasına katıldı. Şirket, abonelerine gönderdiği bir kısa mesajda, TurkNet abonelik fiyatlarında artış yapılacağını duyurdu. Ancak şirket, zamla birlikte özel bir fırsat sunarak abonelerine esneklik sağlayacak. İşte yeni fiyatlar!

TurkNet Abonelerine Zam Haberi Geldi! İşte Yeni Fiyatlar!

TurkNet tarafından yapılan duyuruya göre, zamlı fiyatlar Eylül 2023’ten itibaren uygulanmaya başlayacak. Bu da demek oluyor ki mevcut TurkNet aboneleri, Ağustos ayı boyunca eski fiyatlarla hizmetlerinden yararlanabilecekler. Eylül ayının gelmesiyle birlikte ise yeni fiyatlar otomatik olarak devreye girecek.

İşte güncellenmiş TurkNet tarife listesi:

– Fiber (100 Mbps) Paketi:

– Eski Fiyat: 249,90 TL

– Yeni Fiyat: 299,00 TL

– GigaFiber (1000 Mbps) Paketi:

– Eski Fiyat: 249,90 TL

– Yeni Fiyat: 299,00 TL

Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı’nın yayın platformu EXXEN de zam haberiyle gündeme gelmişti. TurkNet’in verdiği hizmet düşünüldüğünde zamların yine beklenenden daha az olduğunu söylemek mümkün. Yine de en ufak zam haberi bile şu sıralar vatandaşı korkutuyor.

Ancak, TurkNet abonelerine sunulan bir avantaj da sunmuş. Şirket, özellikle fiyat artışlarından etkilenmek istemeyen aboneleri için özel bir peşin ödeme seçeneği sunuyor. Eğer 12 aylık bir peşin ödeme yapmaya karar verirseniz, normalde 299,90 TL olan ücret yerine 279,90 TL ödemeniz gerekecek. Bu seçenekle, Eylül 2024’e kadar fiyat değişikliklerinden etkilenmeyeceksiniz.

TurkNet, internet hizmeti sunmanın yanı sıra abonelerine sunduğu esnek fiyat seçenekleri ile de dikkat çekiyor. Yapılan bu fiyat düzenlemesiyle birlikte, TurkNet abonelerinin en uygun seçeneği seçerek hizmetlerini kesintisiz bir şekilde sürdürebilmesi hedefleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni fiyatları nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!