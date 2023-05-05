Girişimci Kurumlar Platformu (GKP) ve Özyeğin Üniversitesi iş birliğinde, Finberg ile Türkiye’nin ilk fintek odaklı kurumsal girişim sermayesini kuran Fibabanka’nın ana sponsorluğunda Türkiye’de ilk defa düzenlenecek olan “Kurumsal Girişim Sermayesi Konferansı”, 9 Mayıs Salı günü Swissotel The Bosphorus’ta gerçekleştiriliyor.

GKP Kurucusu ve Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Rektör Danışmanı İhsan Elgin’in ile Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Mert’in açılış konuşmalarıyla başlayacak etkinliğin keynote konuşmacılığını ise Fiba Holding Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Murat Özyeğin ile Londra merkezli Global Corporate Venturing CEO’su James Mawson üstleniyor.

Konferansta ayrıca Alarko Holding, Eczacıbaşı Holding, Esas Holding, Fark Holding, İnci Holding, Sabancı Holding, Yıldız Holding ve Albaraka Türk, Fibabanka, Ford Otosan, İş Bankası, Logo Teknoloji, Otokoç Otomotiv, QNB Finansbank ve Vestel’den konuşmacılar yer alacak.

Bugün Türkiye’de çok etkili olan Kurumsal Girişim Sermayesi (CVC) alanı tüm hızıyla büyümeye devam ederken, alanında ilk olan bu konferans ile herkesin birbirinden öğrenebilmesinin, yatırımların ve yatırım tezlerinin kamuoyu tarafından bilinmesinin sağlanması ve böylece girişim ekosisteminin hızlanmasına destek olunması amaçlanıyor. Kurumsal Girişim Sermayesi Konferansı biletlerine Mobilet ya da girisimcikurumlarplatformu.org üzerinden ulaşabiliyor.

Kurumsal Girişim Sermayesi (CVC), büyük şirketlerin girişimlere yatırım yaparak yenilikçi teknolojileri, iş modellerini ve pazar fırsatlarını keşfetmelerini sağlıyor. Kurumsal girişim sermayelerinin diğer fonlardan ayrılan en önemli özelliği, yatırımların stratejik getirisine verilen önem ve ana şirketle arasındaki sinerji olarak öne çıkıyor.

Türkiye’de girişimcilik ekosistemi tohumlarını 2005 yılında atarken, 2010 yılında hareketliliğine başladı ve 2015 sonrasında da büyüme dönemine girdi. Kurumlar ise 2018 yılı itibarıyla gerçek anlamda yatırımlara ilgi duymaya başlayarak 2022 yılında toplam yatırımların %39’unu gerçekleştirdi. 2018-2022 yılları arasında ise 60 yeni CVC kurularak toplamda 73 CVC fonuna ulaşıldı.