Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından düzenlenen geleneksel “Türkiye’nin Otomobil Oscar’ı” yarışması sonuçlandı. Yarışmanın bu yılki kazananı Nissan X-Trail oldu. X-Trail, jüri üyelerinden toplamda 3 bin 580 puan alarak rakiplerinin gerisinde kalarak birinci sırayı aldı.

Yarışmanın finalinde X-Trail’in yanı sıra Peugeot 408, Toyota Corolla Cross, Opel Astra, Hyundai IONIQ 5, Dacia Jogger ve BMW X1 de yer aldı. Ancak X-Trail jüri üyelerini en çok etkileyen model olmayı başardı.

Nissan X-Trail: 3580 puan

Peugeot 408: 3550 puan

Toyota Corolla Cross: 2270 puan

Opel Astra: 2140 puan

Hyundai IONIQ 5: 1550 puan

Dacia Jogger: 1490 puan

BMW X1: 1420 puan

OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, Yılın Otomobili’nin zaman içinde marka haline geldiğini ve artık hem Türkiye’deki otomotiv firmaları hem de yurtdışındaki ana şirketler tarafından yakından takip edildiğini söyledi. Sandık, “Yılın Otomobili ödülünün yanı sıra diğer kategorilerde verdiğimiz ödüller de büyük ilgi görüyor. Hatta Yılın Otomobili ödülünden bile daha fazla rekabet yaşanıyor. Bu da doğru işler yaptığımızın bir göstergesi.” dedi.

İlginizi çekebilir: FAN SESİ OLMAYAN OYUNCU LAPTOPU! | MSI Pulse 15 İncelemesi

Nissan Türkiye Genel Müdürü Charbel Abi Ghanem de bu ödülden büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Ghanem, “Hepinizin bildiği gibi Nissan X-Trail gerek şehir içi gerekse şehir dışında benzersiz bir deneyim sunan ve Türk ailelerinin ihtiyaçlarını karşılayacak kabiliyette bir SUV. Bu değerli ödülü kazanmanın gururunu yaşıyoruz.” şeklinde konuştu.