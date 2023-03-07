Xiaomi, en son çıkardığı yeni amiral gemisi Xiaomi 13 serisinin Barselona’da gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi ile beraber küresel pazar için hazır olduğunu açıkladı. Ülkemizde de satışa sunulacak telefonlar için, eskiye kıyasla diğer ülkelerdeki gibi oldukça yakın bir tarih belirlendi. Seride bulunan üç telefonun da 10 Mart tarihinde Türkiye’ye ayak basacağı açıklamasından hemen sonra, yeni telefonlar için sunulacak bellek seçenekleri de ortaya çıktı.
İlginizi çekebilir: Xiaomi Smart Band 8 Yolda! Tasarım Değişiyor!
Xiaomi 13 Lite, 13 ve 13 Pro modellerinden oluşacak seri, Türkiye’ye özel bir lansman ve farklı bellek seçenekleri ile tanıtılacak. Seçeneklerin belirtildiği resmi web sitesinde ayrıca telefonların sahip olacağı renk seçeneklerine de yer veriliyor.
İçindekiler
Xiaomi 13 Serisi Bellek ve Renk Seçenekleri
Xiaomi 13
- 8 GB RAM / 256 GB Depolama
- 12 GB RAM / 256 GB Depolama
- Beyaz / Siyah / Yeşil
Xiaomi 13 Pro
- 12 GB RAM / 256 GB Depolama
- Seramik Siyah / Seramik Beyaz
Xiaomi 13 Lite
- 8 GB RAM / 128 GB Depoloma
- 8 GB RAM / 256 GB Depolama
- Siyah / Mavi / Pembe
Xiaomi 13 Serisi Özellikleri
Yakında Türkiye’ye gelecek olan serinin bellek ve renk seçeneklerinden bahsetmişken, telefonların genel özelliklerini tekrardan hatırlamakta fayda var.
Xiaomi 13 Lite Teknik Özellikler
- 6.55 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde 120 Hz tazelemli AMOLED ekran
- Çekirdekli Snapdragon 7 Gen 1 yonga seti
- 128GB / 256GB depolama alanı
- 8GB RAM
- 50 Megapiksel ana kamera (Sony IMX766), 20 Megapiksel ultra geniş (Sony IMX376K) ve 2 Megapiksel makro kamera
- 32 Megapiksel+32 Megapiksel ön kamera
- Ekran içi parmak izi sensörü, Kızılötesi sensör
- USB Type-C ses, Yüksek Çözünürlüklü ses, Stereo hoparlörler, Dolby Atmos
- Boyutlar: 152.8×71.5×7.98mm (cam) / 8.1mm (deri); Ağırlık: 189g (cam) / 185g (deri)
- Toz ve su geçirmez (IP68)
- 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 balta, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C, NFC
- 67W kablolu hızlı şarjlı 4500mAh kapasiteli batarya
Xiaomi 13 Teknik Özellikler
- 6.36 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 çözünürlüğünde 120 Hz tazelemli AMOLED ekran
- Çekirdekli Snapdragon 8 Gen 2 4nm Mobil Platform
- Adreno 740 GPU Sekiz
- 128GB / 256GB / 512GB UFS 4.0 depolama alanı
- 8GB / 12GB LPPDDR5x RAM
- 1/ 1.49′′ Sony IMX800 sensörlü 50MP arka kamera, f/1.8 diyafram açıklığı, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 12MP 120 ° ultra geniş açılı lens, f/2.0 diyafram açıklığına sahip 10MP 3.2X telefoto kamera
- f/2.0 diyafram açıklığına sahip 32MP ön kamera
- Ekran içi parmak izi sensörü, Kızılötesi sensör
- USB Type-C ses, Yüksek Çözünürlüklü ses, Stereo hoparlörler, Dolby Atmos
- Boyutlar: 152.8×71.5×7.98mm (cam) / 8.1mm (deri); Ağırlık: 189g (cam) / 185g (deri)
- Toz ve su geçirmez (IP68)
- 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 balta, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C, NFC
- 67W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz şarj, 10W kablosuz şarj ile 4500mAh (Tipik) pil
Xiaomi 13 Pro Teknik Özellikler
- 6.73 inç büyüklüğünde 1440×3200 çözünürlüğünde 120 Hz tazelemli OLED ekran
- Çekirdekli Snapdragon 8 Gen 2 4nm Mobil Platform
- Adreno 740 GPU
- 128GB / 256GB / 512GB UFS 4.0 depolama alanı
- 8GB / 12GB LPPDDR5x RAM
- 1/ 1.49′′ Sony IMX800 sensörlü 50MP arka kamera, f/1.8 diyafram açıklığı, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 50MP 120 ° ultra geniş açılı lens, f/2.0 diyafram açıklığına sahip 50MP 3.2X telefoto kamera
- f/2.0 diyafram açıklığına sahip 32MP ön kamera
- Ekran içi parmak izi sensörü, Kızılötesi sensör
- USB Type-C ses, Yüksek Çözünürlüklü ses, Stereo hoparlörler, Dolby Atmos
- Boyutlar: 152.8×71.5×7.98mm / 8.1mm ; Ağırlık: 189g / 185g
- Toz ve su geçirmez (IP68)
- 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 balta, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C, NFC
- 120W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz şarj, 10W ters kablosuz şarj ile 4820mAh (Tipik) pil