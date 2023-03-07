Xiaomi, en son çıkardığı yeni amiral gemisi Xiaomi 13 serisinin Barselona’da gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi ile beraber küresel pazar için hazır olduğunu açıkladı. Ülkemizde de satışa sunulacak telefonlar için, eskiye kıyasla diğer ülkelerdeki gibi oldukça yakın bir tarih belirlendi. Seride bulunan üç telefonun da 10 Mart tarihinde Türkiye’ye ayak basacağı açıklamasından hemen sonra, yeni telefonlar için sunulacak bellek seçenekleri de ortaya çıktı.

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Xiaomi 13 Lite, 13 ve 13 Pro modellerinden oluşacak seri, Türkiye’ye özel bir lansman ve farklı bellek seçenekleri ile tanıtılacak. Seçeneklerin belirtildiği resmi web sitesinde ayrıca telefonların sahip olacağı renk seçeneklerine de yer veriliyor.

Xiaomi 13 Serisi Bellek ve Renk Seçenekleri

Xiaomi 13

8 GB RAM / 256 GB Depolama

12 GB RAM / 256 GB Depolama

Beyaz / Siyah / Yeşil

Xiaomi 13 Pro

12 GB RAM / 256 GB Depolama

Seramik Siyah / Seramik Beyaz

Xiaomi 13 Lite

8 GB RAM / 128 GB Depoloma

8 GB RAM / 256 GB Depolama

Siyah / Mavi / Pembe

Xiaomi 13 Serisi Özellikleri

Yakında Türkiye’ye gelecek olan serinin bellek ve renk seçeneklerinden bahsetmişken, telefonların genel özelliklerini tekrardan hatırlamakta fayda var.

Xiaomi 13 Lite Teknik Özellikler

6.55 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde 120 Hz tazelemli AMOLED ekran

Çekirdekli Snapdragon 7 Gen 1 yonga seti

128GB / 256GB depolama alanı

8GB RAM

50 Megapiksel ana kamera (Sony IMX766), 20 Megapiksel ultra geniş (Sony IMX376K) ve 2 Megapiksel makro kamera

32 Megapiksel+32 Megapiksel ön kamera

Ekran içi parmak izi sensörü, Kızılötesi sensör

USB Type-C ses, Yüksek Çözünürlüklü ses, Stereo hoparlörler, Dolby Atmos

Boyutlar: 152.8×71.5×7.98mm (cam) / 8.1mm (deri); Ağırlık: 189g (cam) / 185g (deri)

Toz ve su geçirmez (IP68)

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 balta, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C, NFC

67W kablolu hızlı şarjlı 4500mAh kapasiteli batarya

Xiaomi 13 Teknik Özellikler

6.36 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 çözünürlüğünde 120 Hz tazelemli AMOLED ekran

Çekirdekli Snapdragon 8 Gen 2 4nm Mobil Platform

Adreno 740 GPU Sekiz

128GB / 256GB / 512GB UFS 4.0 depolama alanı

8GB / 12GB LPPDDR5x RAM

1/ 1.49′′ Sony IMX800 sensörlü 50MP arka kamera, f/1.8 diyafram açıklığı, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 12MP 120 ° ultra geniş açılı lens, f/2.0 diyafram açıklığına sahip 10MP 3.2X telefoto kamera

f/2.0 diyafram açıklığına sahip 32MP ön kamera

Ekran içi parmak izi sensörü, Kızılötesi sensör

USB Type-C ses, Yüksek Çözünürlüklü ses, Stereo hoparlörler, Dolby Atmos

Boyutlar: 152.8×71.5×7.98mm (cam) / 8.1mm (deri); Ağırlık: 189g (cam) / 185g (deri)

Toz ve su geçirmez (IP68)

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 balta, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C, NFC

67W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz şarj, 10W kablosuz şarj ile 4500mAh (Tipik) pil

Xiaomi 13 Pro Teknik Özellikler

6.73 inç büyüklüğünde 1440×3200 çözünürlüğünde 120 Hz tazelemli OLED ekran

Çekirdekli Snapdragon 8 Gen 2 4nm Mobil Platform

Adreno 740 GPU

128GB / 256GB / 512GB UFS 4.0 depolama alanı

8GB / 12GB LPPDDR5x RAM

1/ 1.49′′ Sony IMX800 sensörlü 50MP arka kamera, f/1.8 diyafram açıklığı, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 50MP 120 ° ultra geniş açılı lens, f/2.0 diyafram açıklığına sahip 50MP 3.2X telefoto kamera

f/2.0 diyafram açıklığına sahip 32MP ön kamera

Ekran içi parmak izi sensörü, Kızılötesi sensör

USB Type-C ses, Yüksek Çözünürlüklü ses, Stereo hoparlörler, Dolby Atmos

Boyutlar: 152.8×71.5×7.98mm / 8.1mm ; Ağırlık: 189g / 185g

Toz ve su geçirmez (IP68)

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 balta, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C, NFC

120W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz şarj, 10W ters kablosuz şarj ile 4820mAh (Tipik) pil