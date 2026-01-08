Toyota, 2025 yılını Türkiye otomobil pazarında unutulmaz bir başarıyla kapattı. Şirket, toplamda 92 bin 381 adetlik satış rakamına ulaşarak bir önceki yıla göre yüzde 51 gibi devasa bir büyüme kaydetti. Pazar payını yüzde 6,7 seviyesine çıkaran marka, Türkiye’nin en çok tercih edilen üçüncü otomobil markası olma unvanını pekiştirdi. Peki, rakiplerin zorlandığı bu dönemde Toyota nasıl bir strateji izliyor?

Toyota binek ve ticari araçta pazar payını artırıyor

Geçtiğimiz yıl binek otomobil tarafında 76 bin 620 adetlik satış yapan Toyota, hafif ticari araç segmentinde ise 15 bin 761 adetlik bir hacim yakaladı. Özellikle binek araç satışlarının yüzde 47 oranında artması, markanın model çeşitliliğinin Türk tüketicisi tarafından büyük kabul gördüğünü kanıtlıyor. Listenin başında her zamanki gibi yerli üretim olan Corolla Sedan yer alırken, onu Türkiye’de üretilen bir diğer model olan C-HR Hybrid takip ediyor.





Otomotiv dünyasındaki genel eğilime baktığımızda, Toyota markasının başarısı çok daha anlamlı hale geliyor. Bildiğiniz gibi Honda gibi diğer Japon üreticiler, vergi düzenlemeleri ve değişen pazar koşulları nedeniyle Civic gibi ikonik modellerini Türkiye pazarından çekmek durumunda kalmıştı. Ancak Toyota, Türkiye’deki üretim gücünü ve hibrit teknolojisine olan erken yatırımını kullanarak bu zorlu süreci bir avantaja dönüştürmeyi başardı.

Yüksek vergiler ve maliyetler nedeniyle birçok markanın model gamını daralttığı bir ortamda, Japon devinin yerli üretim avantajını kullanması elini güçlendiriyor. Sakarya’da üretilen modellerin lojistik ve maliyet avantajı, son kullanıcıya daha rekabetçi fiyatlar olarak yansıyor. Bu durum, markanın sadece bir ithalatçı değil, aynı zamanda yerli bir üretici olarak otomobil pazarı içinde kök salmasını sağlıyor.

Hafif ticari araçlarda rekor büyüme

Sadece binek otomobillerde değil, hafif ticari araç pazarında da Toyota rüzgarı esiyor. Şirket, bu segmentte yüzde 73 gibi rekor bir büyüme oranı yakalayarak tüm zamanların en yüksek yıllık satış rakamına ulaştı. Yeni segmentlere giriş yapılması ve genişleyen model gamı, ticari kullanıcıların da markaya olan ilgisini artırıyor. Bu durum markanın pazarın her alanında güçlü bir oyuncu olduğunu gösteriyor.

Hibrit teknolojisi denilince akla gelen ilk isim olan Toyota, 2025 yılında da bu alandaki liderliğini kimseye bırakmadı. Binek araç satışlarının tam yüzde 71’ini hibrit modellerden oluşturan marka, çevreci motor seçeneklerine olan talebi en iyi karşılayan isim oldu. Toplamda 54 bin 618 adetlik Toyota hibrit satışı, hem markanın hem de Türkiye otomobil tarihinin zirvesi olarak kayıtlara geçti.

Tam hibrit segmentinde yüzde 71 gibi ezici bir pazar payına sahip olan şirket, tüketicilere sunduğu Corolla Cross ve C-HR gibi modellerle bu alanı domine ediyor. Yakıt ekonomisi ve düşük emisyon değerleri, yüksek akaryakıt fiyatlarının olduğu bir ortamda kullanıcılar için en önemli tercih sebebi haline geliyor. Görünen o ki, markanın yıllar önce başlattığı elektrikli dönüşüm hamlesi meyvelerini vermeye devam ediyor.

İlginizi Çekebilir: Xiaomi, 2026’da 4 yeni otomobil tanıtacak!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Toyota modellerinin Türkiye’deki bu başarısı rakiplerinin pazardan çekilmesinden mi kaynaklanıyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!