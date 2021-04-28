Haber
Türkiye GP, bu yıl yeniden Formula 1 takviminde!
Formula 1, şampiyonaya 13 Haziran’da ev sahipliği yapmaya hazırlanan Kanada GP’nin iptal edildiğini duyurdu. Takvimde Kanada’dan açılan sürpriz boşluğu ise bir kez daha Türkiye GP alacak!
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Formula 1 takviminde Kanada gitti, yerine Türkiye geldi!
F1 yönetiminin yaptığı açıklamada, Kanada’da süren COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle ülkede yarış düzenlemenin mümkün olmadığı aktarılıyor. Geçtiğimiz yıl da yapılamayan Kanada GP, bunun üzerine üst üste ikinci kez resmen takvimden düştü. 11-13 Haziran tarihlerindeki yarışın yerini ise beklenildiği üzere İstanbul Park dolduracak. Böylece ülkemiz, 2020’deki organizasyonun ardından bir kez daha sonradan Formula 1 takvimine eklenmiş oldu.
Formula 1 CEO’su Stefano Domenicali, yaptığı açıklamada Türkiye GP’nin takvime dönmesinden duyduğu mutluluğu ifade etti. İtalyan isim, “Bu sezon Kanada’da olamamak hayal kırıklığı yaratsa da, geçen sezon muhteşem bir yarıştan sonra Türkiye’nin bu sezon yeniden bir yarışa ev sahipliği yapacağını duyurmaktan heyecan duyuyoruz.” dedi. Domenicali ayrıca Türkiye’deki organizatör ve yetkililere de gösterdikleri istekten ötürü teşekkür etti.
Intercity Istanbul Park işletmecisi Vural Ak ise Formula 1 takipçilerinin merak ettiği seyirci durumunu yanıtladı. Seyirci kararını önümüzdeki günlerdeki vaka sayılarının belirleyeceğini söyleyen Ak, yarışı seyircili şekilde yapmak istediklerini belirtti. Vural Ak, bununla beraber 2 yıllık organizasyonun uzun süreli bir sözleşmeye de kapı araladığını sözlerine ekledi. Son olarak Türkiye GP’nin Kanada ile aynı tarihlerde düzenleneceğini belirtelim.
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Genel
Oyun geliştiricileri oyun ertelemelerini Covid-19’a bağlıyor!
Oyun geliştiricileri, Coivd-19 salgınından oldukça şikayetçi. Küresel salgın nedeniyle ertelenen oyunların sayısının gitgide artmaya devam ediyor. 2020 Oyun Geliştiricileri Konferansı‘nda yapılan bir ankette bazı geliştiricilere göre, son iki yılda artan oyun ertelemelerinin asıl sebebi Covid-19 salgını. Öte yandan bazı oyun geliştiricileri de denklemin tam karşısında yer alıyor. Kimi firma ve çalışana göre pandemi sayesinde oyun dünyasına olan ilgi katbekat arttı.
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Oyun geliştiricileri Covid-19 yüzünden ertelemelerin artacağını düşünüyor!
Covid-19 salgının etkileri hemen hemen her alanda kendini gösteriyor. Özellikle kapanma süreçleri boyunca bazı sektörlerin çalışamaması nedeniyle büyük ekonomik sıkıntılar baş göstermişti. Bu sektörler arasında da oyun dünyasının yeri oldukça büyük. Zira salgın nedeniyle birçok firma, oyun çıkarma konusunda zorluklar yaşadı. Evden çalışma modeli veyahut şirket merkezlerinin kapanması gibi durumlar nedeniyle firmalar, yeni yapımlar çıkarma konusunda geri kaldılar. Bununla birlikte donanım piyasası da durumdan oldukça etkilendi. Birçok üretici, stok konusunda Covid-19 salgınının negatif etkilerine maruz kaldı. Etkinliklerin ve gösterilerin dahi olumsuz etkilendiği bu dönem içerisinde, oyun geliştiricilerinin büyük bir kısmı da durumdan pek memnun değil. Zira bazı geliştiricilere göre pandemi oyun çıkartma şartlarını oldukça zorlaştırdı. 2020 Oyun Geliştiricileri Konferans‘ında yapılan bir ankete göre çalışanların %44‘ü Covid-19 salgınının ertelemelerdeki birinci etken olduğunu düşünüyor. Bu yıl gerçekleştirilecek sanal etkinlik öncesi paylaşılan verilere göre bazı geliştiriciler endüstrinin olumsuz etkilendiği kanaatinde. Bu oran geçen sene %38 idi.
3 binden fazla çalışanın katıldığı anket ilginç sonuçlar ortaya çıkardı. Covid-19 yüzünden çoğu firmanın evden çalışma modeline geçtiği ortaya çıktı. Ayrıca çalışanların salgın yüzünden başka ülkelere de yayılması bu konudaki tezleri destekledi. Bazı çalışanlar test süreçlerinin ofiste olmadıkları gerekçesiyle aksadığını açıkladı. Bununla birlikte bazı çalışanlar ise, kullandıkları gereçlerin düzgün çalışmamasından şikayetçi oldu. Geliştiricilerin evlerine hatta ülkelerine döndükleri andan itibaren çoğu zaman VPN ile oyun geliştirdikleri araçlara ulaşabildikleri ortaya çıktı. Bununla birlikte başka firmaların oyun motorunu kullanan geliştiriciler ise, istedikleri verimi alamadıklarını açıkladılar. Hatta bazı geliştiricilerin düzgün bir internet bağlantısı olmadan iş yapamadıklarını açıklaması ise sürpriz verici bir gelişme olarak kayıtlara geçti. Tüm bu teknik sorunların yanı sıra çalışanların yaşadığı psikolojik travmalar da ertelenmelerin en büyük sebepleri arasında yer aldı. Kolaylıktan ziyade zorlukla karşılaşan bu %44‘lük kesim ileride ertelenme sayısının da artacağını iddia ediyor.
Oyun geliştiricilerin odağındaki konsol PlayStation 5!
Her ne kadar ertelemeler ankette öne çıksa da oyun dünyasına, oyuncudan gelen, ilgi artmışa benziyor. Başka bir ankette yer alan sonuçlara göre, stüdyolar büyümeye devam ediyor. Birçok geliştirici, oyun dünyasındaki bu büyümeden de oldukça memnun gözüküyor. Ankette firmaların %47‘lik kısmının çalışan sayısını arttırdığı ortaya çıktı. Kalan kısmın %34‘ü ise çalışan sayısında değişikliğe gitmedi. Özellikle evlerinde kapanan birçok insanın oyun dünyasına daha da ilgi gösterdiği anketler ile ortaya çıktı. PlayStation 5 ve PC cephesi popülaritelerini arttırmaya devam etti. Bunun dışında geliştiriciler için de en popüler cihazın PlayStation 5 olduğu ortaya çıktı. Çalışanlar konsollar için yapılan bu ankete büyük ilgi gösterdi. Geliştiricilerin %44‘ü en çok PlayStation 5 için oyun geliştirmek istiyor. Onu %38 ile Nintendo Switch, %30 ile de Xbox Series X/S takip ediyor. Anket yapılırken, çalışanların birden fazla seçenek seçebildiklerini de hatırlatmak isteriz.
Ertelemeler dışında yapılan bir diğer anket ise biraz kafa karıştırıcı. Zira evden çalışma modeli ile alakalı sorulan bir soruya katılımcıların %66’sı olumlu cevap verdi. Geliştiricilerin %66‘sı evden çalıştıkları için daha üretken olduklarını açıkladı. Çalışanlara göre evden çalışmak zaman yönetimi konusunda önemli bir etken. Zira yapımcılar artık daha esnek ve verimli çalıştıklarını düşünüyorlar. Öte yandan bu ankette yer alan %32‘lik kısım ise tam tersini düşünüyor. Salgının psikolojik yıpratmaları en azından bu kesimi çok etkilemişe benziyor. Anket sonuçlarına tamamen ücretsiz bir şekilde ulaşmak için buradan etkinliğin sitesine kaydolabilirsiniz. Endüstrinin en büyük etkinliği olan Oyun Geliştiricileri Konferansı, bu yıl sanal olarak gerçekleşecek. Etkinliği tarihi ise 19-23 Temmuz tarihleri. Umuyoruz ki 2022 yılında yayımlanacak anket sonuçlarının baş aktörü Covid-19 olmaz.
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Apple
TSMC, Apple M2 işlemcinin üretimine başladı
Geçtiğimiz yıl resmi olarak duyurulan Apple M1 işlemcisi, yüksek performansıyla dikkatleri üzerine toplamıştı. Güçlü işlemcinin halefi niteliğindeki Apple M2 ise son iddialara göre TSMC bantlarından çıkmaya başladı!
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İddia: Apple M2, seri üretim bantlarından çıkmaya başladı!
Nikkei Asia’nın raporuna göre, Apple Silicon ailesinin yeni nesil işlemcisi geçtiğimiz günlerde seri üretime girdi. Apple M2 olarak adlandırılan işlemciyi ilk versiyonda olduğu gibi TSMC üretiyor. İlk parti üretimin yaklaşık 3 ay içinde tamamlanması planlanırken, sevkiyatların ise Temmuz ayı içerisinde başlayacağı iddia ediliyor. Dolayısıyla Apple M2’yi muhtemelen ilk olarak bir sonraki MacBook serisinde göreceğiz.
Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru duyurulan Apple M1, MacBook serisine büyük bir performans artışı getirmişti. Vaat edilen Intel’in x86 mimarisinden ARM mimariye geçiş ise bu süre zarfında büyük oranda gerçekleşti. Bu nedenle bir sonraki adım olan M2 yonga setinde radikal donanımsal değişiklikler beklenmiyor. Ayrıca Apple M2 modelinin daha çok yüksek çekirdek optimizasyonu ile öne çıkacağı tahmin ediliyor.
Apple M1’in özelliklerini kısaca hatırlamak gerekirse, güçlü işlemci TSMC’nin 5 nm üretim tekniğini tercih ediyor. 8 çekirdekli CPU ve 8 çekirdekli GPU biriminden güç alan işlemci, yüksek işlem gücünü ise 16 çekirdekli nöral birim desteğiyle güçlendiriyor. Son olarak Apple M1’in Intel yongalı seleflerine kıyasla 3.5 kat yüksek sistem performansına sahip olduğunu belirtelim.
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Dizi/Film/Kitap
Netflix yeni filmleri ile bu yaza damga vuracak! İşte 2021 yaz takvimi
Netflix, görünüşe göre pandemi nedeniyle yaşadığı içerik sıkıntısından sonra bu yaza damga vurmaya hazırlanıyor. Şirket, sektöre son dönemde eklenen Disney+ gibi yeni oyuncularla girdiği rekabetin zorluklarının üzerine, bir de pandeminin içerik üretme konusunda yarattığı sıkıntılarla baş ediyordu. Zira, ünlü dijital yayın platformunun bu sene yayımladığı içerik sayısı geçtiğimiz senelere kıyasla bir hayli düşmüştü. Hatta, uzmanlar bu trendin önümüzdeki seneye kadar devam etmesini bekliyordu. Ancak görünen o ki, Netflix bu sıkıntıyı yavaş yavaş aşmaya başladı bile. Platform, bugün yaptığı duyuruda 2021 yazı için planlarını açıkladı. Buna göre, Netflix yazın her hafta en az bir film yayımlayacak. İşte o planın detayları ve 2021 yazı Netflix yeni filmleri takvimi…
Netflix yeni filmlerini duyurdu
Pandemi yorgunluğunun tam anlamıyla çöktüğü ve yeni kısıtlamaların açıklandığı bu günlerde, Netflix tam da ihtiyacımız olan güzel haberleri bizimle paylaştı. Zira, şirketin bugün duyurusunu yaptığı 2021 yazı film takvimi dolu dolu. Şirketin şu an için açıkladığına göre, bu yaz yayımlanması kesinleşen 21 adet filmi mevcut. Netflix’in söylediğine göre, bu sayı sadece kesinleşen projeleri kapsıyor ve önümüzdeki zamanlarda artabilir. Ünlü yayın platformunun bugünkü duyurusunda açıkladığı diğer önemli bir detay ise bu 21 filmin 13’ünün çıkış tarihi oldu. Paylaşılan diğer önemli bir bilgi ise yazın için her hafta yeni bir film sözüydü. Aslında, Netflix bu sözü 2021 yılının başında yıl geneli için vermişti ve şimdiye kadar sözüne sadık kalabildi. Görünüşe göre bu tempo yazın da devam edecek.
Bu yazın kataloğunun kalitesine gelirsek de, açıkcası, hiç de kötü olmadığını söyleyebiliriz. Yeni animasyon yapımlarından Zack Synder’ın yeni filmine kadar yapımlar barındıran katalog gerçekten de heyecan verici. İşte tüm bu filmleri gösteren 2021 Netflix yaz filmleri resmi trailer’ı:
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İşte o filmlerden öne çıkanlar
Netflix yeni filmler listesini açıklayınca, bize de listeyi sizler adına incelemek düştü. İşte o listeden sizler için özenle seçtiklerimiz:
#1- Army Of The Dead (21 Mayıs)
Zack Snyder hayranlarının beklediği gün çok yaklaştı ve artık o günü biliyoruz: 21 Mayıs. Ünlü yönetmeni birçok okuyucumuz tanıyordur ancak bilmeyenler için son günlerden gündemden düşmeyen Justice Leauge Synder’s Cut’ın arkasındaki isim diyebiliriz. Army Of The Dead de Snyder’in Netflix için yaptığı son işi. Film aksiyon türünde. Hatta daha doğrusu hırsızlık çerçevesinde aksiyon içeren bir zombi filmi diyebiliriz. John Wick 3: Parabellum’un arkasındaki yazarlar tarafından yazılan filmin oyuncu kadrosu da oldukça sağlam. Marvel’in Avangers’ından ve güreş ringlerinden tandığımız Dave Bautista Jr.’a Ella Purnell, Omari Hardwick gibi isimler eşlik ediyor.
Aslında, filmin hakları 2007 yılında Warner Bros tarafından alınmıştı ancak bir türlü prodüksiyon aşamasına girmedi. Bunun üzerine, Netflix 2019 yılında WB’tan filmin haklarını satın aldı ve işe koyuldu. Filmin konusuna gelirsek de, öncelikle yapımın yine bir Zack Snyder filmi olan 2004 çıkışlı Dawn Of The Dead’in devamı niteliğinde olduğunu söylemeliyiz. Film ,tıpkı Oceans filmleri gibi tuhaf karakerlerin bir araya gelip bir hırsızlık macerasına girişmesini konu alacak. Tabi ufak bir farklılıkla: bu hırsızlık macerası bir zombi istilası sırasında gerçekleşecek. Kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz!
#2- The Ice Road (25 Haziran)
Aksiyon ve macera sevenler ekran başına! Bu tarz filmlerin ustası Liam Nesson yine en iyi yapığı tarzdan bir işle geri dönüyor. The Ice Road’ta, Nesson karlı yollarda iş yapan bir tırcıya hayat veriyor. Filmimizin konusu ise Kanada’da çöken bir madenin altında kalan işçilere düzenlenen kurtarma operasyonu. Tabi, operasyonun başında Liam Nesson’ın canlandırdığı karakter var. Eğer kar ve kış manzaralarını seviyorsanız veya bir Nesson hayranıysanız, kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz.
3- Fatherhood (18 Haziran)
Listemizi sadece aksiyon filmlerinden oluşturma niyetinde değiliz. Bundan dolayı, listemizin son filmi Fatherhood. Komedi filmlerinden ve stand-up gösterilerinden tanıdığımız Kevin Hart bu sefer biraz alışılmışın dışına çıkıyor. Zira, gerçek bir hikayeyi konu alan bu film bir dram-komedi karışımı. Filmin yönetmenlik koltuğunda Amerikan Pastası serisinin mimarı Paul Weitz oturuyor. Two Kisses For Maddie kitabından uyarlanan filmde Kevin Hart’a Alfre Woodard eşlik edecek. Hikayemiz bir hayli yürek burkan cinsten. Öyle ki, Hart eşini doğum sırasında kaybediyor ve tek başına çocuğunu büyütmeye çalışıyor. Tabi, dram olmasına rağmen, işin içinde Kevin Hart olunca filmde güleceğimiz sahneler de olması kesin. Bu yüzden, Netflix yeni filmleri içinde öne çıkan yapımlardan olan bu filmi kaçırmamanızı öneriyoruz.
Netflix 2021 yaz filmleri takvimi
Tabi bizim listemizin dışında da birçok film gelecek bu yaz Netflix’e. Dediğim gibi bunların 13’ünün çıkış tarihi bugün belli oldu ve 8 tane de henüz belli olmayan film mevcut. Lafı daha fazla uzatmadan, bu yazın Netflix yeni filmleri full listesini sizlerle paylaşalım:
- FEAR STREET TRILOGY
- BOB ROSS: HAPPY ACCIDENTS, BETRAYAL & GREED
- THE LOUD HOUSE MOVIE
- VIVO
- THINGS HEARD & SEEN ⬥ 4/29
- THE MITCHELLS VS. THE MACHINES ⬥ 4/30
- MONSTER ⬥ 5/7 ⬥
- OXYGEN (OXYGÈNE) ⬥ 5/12
- THE WOMAN IN THE WINDOW ⬥ 5/14
- ARMY OF THE DEAD ⬥ 5/21
- BAGGIO: THE DIVINE PONYTAIL (IL DIVIN CODINO) ⬥ 5/26
- GHOST LAB ⬥ 5/26
- BLUE MIRACLE ⬥ 5/27
- CARNAVAL ⬥ 6/2 ⬥
- AWAKE ⬥ 6/9 ⬥
- WISH DRAGON ⬥ 6/11 ⬥
- SKATER GIRL ⬥ 6/11 ⬥
- JAGAME THANDHIRAM ⬥ 6/18 ⬥
- FATHERHOOD ⬥ 6/18 ⬥
- GOOD ON PAPER ⬥ 6/23 ⬥
- THE ICE ROAD ⬥ 6/25 ⬥
- AMERICA: THE MOTION PICTURE ⬥ 6/30 ⬥
- THE HOUSE OF FLOWERS: THE MOVIE (LA CASA DE LAS FLORES: LA PELÍCULA)
- RESORT TO LOVE ⬥ 7/29
- THE LAST MERCENARY (LE DERNIER MERCENAIRE) ⬥ 7/30
- BLOOD RED SKY
- TROLLHUNTERS: RISE OF THE TITANS
- THE LAST LETTER FROM YOUR LOVER
- SWEET GIRL ⬥ 8/20
- HE’S ALL THAT
- 8/27 BECKETT
Kaynak: ScreenRant, Decider, NetflixNewsRoom
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