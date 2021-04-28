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TSMC, Apple M2 işlemcinin üretimine başladı
Geçtiğimiz yıl resmi olarak duyurulan Apple M1 işlemcisi, yüksek performansıyla dikkatleri üzerine toplamıştı. Güçlü işlemcinin halefi niteliğindeki Apple M2 ise son iddialara göre TSMC bantlarından çıkmaya başladı!
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İddia: Apple M2, seri üretim bantlarından çıkmaya başladı!
Nikkei Asia’nın raporuna göre, Apple Silicon ailesinin yeni nesil işlemcisi geçtiğimiz günlerde seri üretime girdi. Apple M2 olarak adlandırılan işlemciyi ilk versiyonda olduğu gibi TSMC üretiyor. İlk parti üretimin yaklaşık 3 ay içinde tamamlanması planlanırken, sevkiyatların ise Temmuz ayı içerisinde başlayacağı iddia ediliyor. Dolayısıyla Apple M2’yi muhtemelen ilk olarak bir sonraki MacBook serisinde göreceğiz.
Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru duyurulan Apple M1, MacBook serisine büyük bir performans artışı getirmişti. Vaat edilen Intel’in x86 mimarisinden ARM mimariye geçiş ise bu süre zarfında büyük oranda gerçekleşti. Bu nedenle bir sonraki adım olan M2 yonga setinde radikal donanımsal değişiklikler beklenmiyor. Ayrıca Apple M2 modelinin daha çok yüksek çekirdek optimizasyonu ile öne çıkacağı tahmin ediliyor.
Apple M1’in özelliklerini kısaca hatırlamak gerekirse, güçlü işlemci TSMC’nin 5 nm üretim tekniğini tercih ediyor. 8 çekirdekli CPU ve 8 çekirdekli GPU biriminden güç alan işlemci, yüksek işlem gücünü ise 16 çekirdekli nöral birim desteğiyle güçlendiriyor. Son olarak Apple M1’in Intel yongalı seleflerine kıyasla 3.5 kat yüksek sistem performansına sahip olduğunu belirtelim.
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Aksesuar
Apple AirTag ile kişileri takip etmek mümkün olmayacak!
Apple, dün gerçekleştirdiği Spring Loaded etkinliğinde eşya izleme cihazı olan yeni AirTag’lerini duyurdu. Bunun ardından, Apple’ın dünya çapındaki iPhone ürün pazarlama başkan yardımcısı Kaiann Drance ve Apple’ın kıdemli müdürü olan Ron Huang, Fast Company ile yeni AirTag izleyicilerinin tasarımı ve gizliliği hakkında bir sohbet gerçekleştirdi.
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AirTag ne kadar güvenli?
AirTag’in tasarımından bahseden Drance, Apple’ın “sektörde daha önce hiç kimsenin yapmadığı” bir şey yaratmak istediğini göz önünde bulundurarak, takip cihazı için basit ama benzersiz bir tasarım yaratmak istediğini söyledi. AirTag için en büyük satış noktalarından birinin kullanıcı gizliliği olduğunu söyleyerek, Apple AirTag’in şifreli ağlar kullandığını ve Apple veya diğer üçüncü tarafların konumlarını okuyamadığını vurguladı.
Huang, birisi kayıp AirTag’inizi bulsa bile onu kendi iPhone’u ile eşleştiremeyeceğini ve kullanmaya devam edemeyeceğini söylüyor. Görüşme sırasında her iki yönetici de AirTag’ın Apple’ın neredeyse bir milyar Apple cihazını barındıran “Bul” ağını kullandığını, tüm bilgileri güvende ve gizli tuttuğunu vurguladı.
Huang, tüm bu sürecin uçtan uca şifrelendiğini, böylece AirTag’in sahibi dışında hiç kimsenin (AirTag’in konumunu alan kitle kaynaklı cihazların sahipleri ve hatta Apple’ın kendisi bile) AirTag’in mevcut veya geçmiş konumuna erişemediğini belirtti. Huang, AirTag’deki Bluetooth dalgası yayan tanımlayıcıların yalnızca rastgele değil, “gün içinde döngü halinde yayınlandığını ve asla yeniden kullanılmadığını, böylece AirTag ile bir yerden bir yere seyahat ederken kimliğinizin yeniden belirlenemeyeceğini” söyledi.
AirTag, birini takip etmek için kullanılabilir mi?
Drance ve Huang, neredeyse bir milyar Apple cihazının “AirTag’leri” takip etmeye yardımcı olan kitle kaynaklı bir izleme ağı görevi görmesine rağmen, AirTag sahibinin AirTag’in konumunun hangi cihazlara ping attığını veya bu cihazlara kimin sahip olduğunu asla göremediğini belirtiyor.
Mart ayının başlarında Apple, yayınladığı iOS 14.5 beta sürümünün “Bul” uygulamasında, iPhone veya AirTag gibi bilinmeyen bir izleme cihazının onları izlemek için kullanıldığını tespit ettiğinde kullanıcıları bilgilendirecek yeni bir güvenlik özelliğini tanıtmıştı. Özelliğin amacı, birinin kendine ait bir AirTag’i bir başkasının sırt çantasına koyabileceği ve onu takip etmek için kullanabileceği durumları önlemekti.
Böyle bir durumda, kullanıcılar “AirTag Sizinle Hareket Ederken Bulundu” şeklinde bir bildirim alacak ve ardından fiziksel olarak devre dışı bırakma olanağına sahip olacaklar. Bu güvenlik özelliği hakkında konuşan Drance, kullanıcıların güvenliklerinin risk altında olduğunu hissettiklerinde yerel kolluk kuvvetleriyle iletişime geçmeleri gerektiğini söyledi.
Drance, “Takip edilme riskiniz olduğu konusunda endişeleriniz varsa, kolluk kuvvetleriyle iletişime geçebilirsiniz” diyor.
AirTag’inizi ilk kurduğunuzda cihaz, adınız, e-posta adresiniz, doğum tarihiniz ve bunun gibi bazı ek bilgilerle birlikte bir Apple Kimliği ile eşleştirilir. Apple, gerekli durumlarda istenmesi halinde uygun izinler ve belirli bir süreçle birlikte emniyet teşkilatına bu bilgileri sağlayabilir.
AirTag, evcil hayvanları veya çocukları takip için kullanılabilir mi?
Apple, öğeleri takip etmenin akıllı ve yetenekli bir yolu olarak AirTag’i şimdiden pazarlamaya başladı. Bununla birlikte, AirTag’in çocukları ve evcil hayvanları izlemek için kullanılıp kullanılamayacağı konusunda da sorular ortaya çıktı. Apple’ın iPhone ürün pazarlama başkan yardımcısına bu soru yönetildiğinde, şirketin AirTag’i çocukları değil öğeleri izlemek için tasarladığını söylüyor. Yönetici, ebeveynlerin çocuklarının yerini bulmak için Aile Kurulumuyla birlikte bir Apple Watch kullanmasını öneriyor. Evcil hayvanların izlenmesi konusunda ise Drance, izlenmek istenen evcil hayvanın menzil içinde olması gerektiğini belirtti.
Drance’e küçük çocukları veya evcil hayvanları takip etmek için AirTags kullanmak isteyen ebeveynlerin ne yapması gerektiği sorulduğunda şirketin AirTag’i, insanları veya evcil hayvanları değil öğeleri izlemek için tasarladığını vurguladı. Ebeveynler küçük çocuklarını güvenli bir şekilde takip etmek isterse, Aile Kurulumu özelliğine sahip bir Apple Watch’un daha iyi bir seçim olabileceğini söyledi.
Bir evcil hayvana AirTag bağlama konusuna gelince, Drance, “İnsanlar bunu yaparsa, hareket eden evcil hayvanlarının Bul ağındaki bir cihazın menziline girmesini sağlamalı, böylece konumu izleyebilirler” diyor.
Her iki yönetici de YouTuber Rene Ritchie ile AirTag hakkında uzun uzun konuştu ve görüşlerini paylaştı. AirTag, 23 Nisan Cuma günü 399TL‘ye veya dörtlü paket olarak 999TL‘ye ön siparişe açılacak. 30 Nisan’da da gönderimler başlayacak.
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Apple
Apple TV 4K Tanıtıldı! Dolby Vision ve HDR Desteği Mevcut!
Apple TV’nin yeni jenerasyonu, bugün Apple tarafından yapılan global lansmanla tanıtıldı. Apple TV 4K, HDR, Dolby Vision, yüksek tazeleme hızı (60 Hz) gibi özelliklere sahip. Apple TV 4K’nın dikkat çeken bir diğer özelliği de Apple’ın A12 Bionic işlemcisine sahip olması. A12 Bionic güç anlamında kendini ispatlamış bir işlemci olduğu için de; cihazın grafik ve ses işleme kabiliyetinin çok başarılı olması bekleniyor.
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Apple TV 4K’yı, Siri Remote ile uzaktan kontrol edebilmeniz mümkün
Konu akıllı asistan olunca Siri’nin başı çektiğini söylersek pek fazla kişi itiraz etmeyecektir diye tahmin ediyoruz. tvOS üzerinden Siri Remote ile de kontrol edilebilen Apple TV 4K, birçok işlemi de akıllı asistan Siri üzerinden yapabilmeyi mümkün kılıyor.
Apple’ın pazarlama sorumlusu Bob Borchers da, Apple TV 4K’nın, televizyon dünyasında kendi segmentini oluşturduğunu ve Apple ekosistemi içinde diğer cihazlarla hem yazılımsal hem de donanımsal olarak daha büyük bir uyum içinde bulunduğunu belirtti. Bizce Apple TV 4K’nın donanım yönünden segmentin en güçlü cihazlarından biri olması da; görsel anlamda izleyicinin bütün beklentilerini karşılamasını sağlayacak gibi duruyor. Aynı zamanda Apple’ın yazılım konusundaki başarısını göz önüne alırsak; Bob Borchers söylediklerinde haklı olabilir.
Apple TV 4K’da, bütün Apple servislerine ulaşabilmeniz mümkün olduğunu da belirtelim. Böylece başta müzik ve video platformları dahil olmak üzere sık kullandığınız bütün Apple servisleri ve diğer servisler televizyonunuzda da yer almış olacak. Ön yüklü olarak gelmeyen uygulamaları da App Store üzerinden televizyonunuza ekleyebileceksiniz.
Apple TV 4K’da HDR ve Dolby Vision desteği mevcut
Apple TV 4K’nın görüntü kalitesi anlamında en çok dikkat çeken yönü, HDR (High Dynamic Range) ve Dolby Vision desteğine sahip olması. Ayrıca 60 Hz tazeleme hızı da, birçok içerik için daha akıcı bir izleme deneyimi sunuyor. Hatta Apple, FOX Sports, NBC Universal, Paramount+, Red Bull TV ve Canal+ gibi kanallarla HDR, Dolby Vision ve 60 FPS desteğine sahip içerikler yayınlamaları için şimdiden çeşitli anlaşmalar imzalamış durumda. Dilerseniz iPhone 12 Pro’yla HDR ve 60 FPS olarak çektiğiniz videoları da Apple TV 4K üzerinden HDR desteğiyle ve 60 Hz olarak izleyebileceksiniz.
Apple TV’nin diğer bir güzel özelliği de, sahip olduğu sensörler sayesinde orijinal renkleri algılayıp; en iyi renk doğruluğunu ve kontrastı yakalamak için bu verileri işlemesi ve böylece gerçeğe çok yakın düzeyde renkleri izleyicilere sunabilmesi. Bu sayede Apple TV 4K’ya sahip olan kullanıcılar, televizyonlarının renk ayarlarını yapmak için de ekstra bir çaba gösterme ihtiyacı hissetmeyecekler.
Siri Remote ile uzaktan kontrol
5 yönlü kontrol tuşuna sahip olan Siri Remote, minimalist ve sadelikçi bir tasarıma sahip. Bu 5 yönlü navigasyon tuşunu adeta bir fare gibi kullanarak da; kullanıcı arayüzü içinde dilediğiniz gibi gezebiliyorsunuz. Yekpare alüminyum bir çerçeveye sahip olan bu kumanda, kullanıcının istediği filmin istediği sahnesini kolayca yakalayabilmesi ve Apple TV’yi kullanırken istediği menülere ve uygulamalara hızlı ve kolay ulaşabileceği şekilde tasarlanmış. Ayrıca her kumanda üzerinde olduğu gibi yine bir güç tuşu, ses açma ve kapama tuşu, geri tuşu ve oynat / duraklat tuşu mevcut.
%100 oranda geri dönüştürülebilir malzemeden üretim
Apple, son yıllarda çevreye verdiği öneme vurgu yapıyordu. Hatta Apple’ın çevreyi korumak adına yeni akıllı telefonlarından şarj aletlerini çıkardığına da şahit olmuştuk. Apple TV 4K da, bu anlayış ve vizyon çerçevesinde üretilmiş bir Apple ürünü. %100 geri dönüştürülebilir malzemelerle üretilen bu cihaz, doğaya zarar verebilecek herhangi bir malzeme içermiyor ve olması gerektiği gibi doğa dostu seviyede düşük enerji tüketimine sahip. Sadece cihazla sınırlı kalmayan Apple, yeni 4K TV’nin ambalajını da doğaya zararsız ve geri dönüştürülebilir malzemelerden üretmiş durumda.
Peki fiyat ne?
Apple TV 4K’nın Türkiye’deki satış fiyatı da, global lansmanın akabinde hemen açıklandı. 32 GB dahili depolamaya sahip olan versiyon ülkemizde 2.099 TL’ye satılırken; 64 GB dahili depolamaya sahip olan versiyon 2.299 TL’ye satılacak. Ayrıca kutu içinde Siri Remote da satın alan kullanıcılara doğrudan sunulacak. Daha fazla bilgi edinmek isteyenlerse; buraya tıklayarak Apple’ın resmi sitesi üzerinden ürünü ve ürünün güncel fiyatını görüntüleyebilirler.
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Apple
Apple tamamen yenilenen iMac’i tanıttı!
Apple merakla beklenen lansmanında tamamen yenilenmiş olan iMac’i tanıttı. Baharın gelişine ithafen canlı renkler, M1 çipi ve 4,5K Retina ekranıyla lansmanın en dikkat çekici ürünlerinden biri olmayı başardı.
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M1 ile Etkinleştirilen Tamamen Yeni Tasarım
Dünyanın en ikonik bilgisayarlarından olan iMac tamamen yeniden tasarlandı. Her açıdan dikkat çekici, daha ince ve daha kompakt bir tasarıma sahip olduğu görülüyor. M1’in güç verimliliği ile etkinleştirilen mantık kartı ve termikler, önceki nesillere kıyasla önemli ölçüde konsolide edilmiş ve boyutları küçültülmüş, bu da iMac’in yan profilinindeki yapının ortadan kalkmasına olanak tanımış. Kompakt tasarım, iMac’in hacmini yüzde 50 azaltarak daha az yer kaplamasına ve daha fazla yere kolayca sığmasına olanak tanıyor.
Yeşil, sarı, turuncu, pembe, mor, mavi ve gümüş renkleri ile yeni iMac tasarımı, diğer bilgisayarlardan farklı olarak her alanı kişiselleştiryor. iMac, ön kısımda kullanıcıların içeriklerine odaklanmalarına olanak tanıyan daha yumuşak renklere ve daha ince kenarlara sahipken, arka taraf koyu, doygun renklerle öne çıkıyor. Tasarımı tamamlamak için iMac, manyetik olarak bağlanan yeni bir güç konektörü ve güzel bir şekilde örülmüş 2 metre uzunluğunda renk uyumlu bir kabloyla birlikte geliyor.
24 İnç 4.5K Retina Ekran
Yeni iMac, daha dar kenarlıklara ve 11,3 milyon piksele sahip geniş bir 24 inç 4.5K Retina ekrana sahip. P3 geniş renk gamı ve bir milyardan fazla renk ve ayrıca 500 nit parlaklıkla görüntüler canlı ve daha parlak. Bu yeni ekran, daha doğal bir izleme deneyimi için ortam değiştikçe renk sıcaklığını otomatik olarak ayarlayan True Tone teknolojisine de sahip. Ek olarak, yeni iMac’teki 4.5K Retina ekran, daha fazla konfor ve okunabilirlik için endüstri lideri yansıma önleyici kaplamaya sahip.
M1’in Performansı iMac’e Geliyor
M1 ve macOS Big Sur’un gücü ve performansıyla yeni iMac, uyku modundan anında uyanıyor, günlük görevler daha hızlı ve daha akıcı hale geliyor ve uygulamaları hızla başlatıyor. Safari’de, kullanıcılar aynı anda daha da hızlı göz atabilir ve yüzlerce sekmeyi çalıştırabilir ve Fotoğraflar’da, kullanıcılar görüntülerinde düzenlemeler yapabilir. Apple Arcade ile, büyük iMac ekranındayken özel oyunların keyfini çıkarabilirler ve kullanıcılar, iş akışlarını bozmadan doğrudan iMac’lerinde çeşitli iPhone ve iPad uygulamalarını çalıştırabilirler. macOS ayrıca, kullanıcıların iMac, iPhone ve diğer Apple aygıtlarında sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayan güçlü iCloud ve devamlılık özellikleri sunuyor. Yeni iMac, macOS Big Sur deneyimini de iyi bir seviyeye taşıyor. Zarif tasarımı, Mac’e yeni bir güç ve güzellik düzeyi getiriyor ve kullanıcıların 24 inç 4.5K Retina ekranı deneyimlemelerine olanak tanıyor. macOS Big Sur, kullanıcılara daha fazla kontrol sağlıyor ve Safari, Mesajlar ve Haritalar gibi önemli uygulamalarda geliştirmelerle beraber geliyor. Apple’a göre standart iMac’ten farklı olarak:
- Yüzde 85’e kadar daha hızlı CPU performansı,
- Affinity Photo ve Photoshop gibi belirli uygulamalar için 2 kata kadar daha hızlı GPU performansı ve en hızlı 21,5 inç iMac’teki en güçlü ayrık grafiklerden yüzde 50’ye kadar daha hızlı,
- Final Cut Pro’da beş adede kadar 4K görüntü akışını veya bir 8K görüntü akışını 5 kare düşürmeden düzenleme yeteneği ve
- M1’de 16 çekirdekli Neural Engine’den yararlanan uygulamalarda 3 kata kadar daha hızlı makine öğrenimi sunuyor.
Bir Mac’te Şimdiye Kadarki En İyi Kamera, Mikrofon ve Hoparlörler
iMac, düşük ışıkta yüksek kaliteli video ve harika performans sunan şimdiye kadarki en iyi Mac olan 1080p FaceTime HD kameraya sahip. iMac ayrıca M1 çipindeki ve Neural Engine’deki görüntü sinyali işlemcisinden yararlanarak kamera görüntü kalitesini daha iyi gürültü azaltma, daha fazla dinamik aralık ve geliştirilmiş otomatik pozlama ve beyaz dengesi ile geliştiriyor. Kamerayı tamamlamak için yeni iMac, daha net aramalar ve ses kayıtları için stüdyo kalitesinde üç mikrofona sahip. Mikrofonlar, sistemin geri kalanından gelen geri bildirimi azaltacak şekilde konumlandırılırken, arka plan gürültüsünü görmezden gelmelerine ve kullanıcının sesine odaklanmalarına olanak tanıyor. Sonuç olarak, konuşmalar daha doğal ve kayıtlar daha net oluyor.
Yeni iMac ayrıca bir Mac’te şimdiye kadarki en iyi ses sistemine sahip. İstenmeyen titreşimleri azaltırken bas tepkisi için yan yana yerleştirilmiş iki çift güç woofer’a sahip. Her çift, yüksek performanslı bir tweeter ile dengelenmiş. Böylece, artiküler bas, orta ve yüksek tonlarla bir ses sahnesi üreten altı hoparlörlü bir ses sistemi ortaya çıkıyor. Tüm bu hoparlör yenilikleri, gelişmiş algoritmalarla birleştiğinde, iMac’in Dolby Atmos ile video oynatırken uzamsal sesi desteklemesini sağlıyor. 4,5K Retina ekranıyla birlikte iMac, her alanı bir içerik tüketim yerine dönüştürebiliyor.
Touch ID, Renk Uyumlu Aksesuarlarla Birlikte iMac’e Geliyor
Kullanıcılar iMac ile renk uyumlu alüminyum kasalara sahip üç Magic Keyboard modelinden birini seçebiliyor. Ve ilk kez, Touch ID iMac’e geliyor. Magic Keyboard kablosuz klavye, M1’de Secure Enclave ile doğrudan iletişim kuran özel bir güvenlik bileşeni kullanıyor ve kullanıcıların parmak izi verilerini uçtan uca korumak için şifreli bir kanal oluşturuyor. İster Mac’lerinin kilidini açıyor ister Apple Pay ile satın alıyor, hızlı, kolay ve güvenli bir deneyimin suuyor. Ek olarak, Touch ID, Hızlı Kullanıcı Değiştirme’ye de yarıyor. Böylece kullanıcılar sadece bir parmak dokunuşuyla farklı bir kullanıcı profiline geçebiliyorlar. Ayrıca Touch ID ve Sayısal Tuş Takımlı Magic Keyboard’un yanı sıra renk uyumlu Magic Mouse ve s Magic Trackpad’i de seçebiliyorlar.
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