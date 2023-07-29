Türkiye’de bilişim sektöründe dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla, özgür yazılım ve açık kaynak kodlu yazılımların (AKKY) kullanımı oldukça önemli. Ülkemiz de bir süredir bu konuda çalışmalarını sürdürüyordu. Görünen o ki, sonunda bu konudaki çalışmalar meyvesini vermiş. Öyle ki, bugün Resmi Gazete’de yayımlanan bir karar ile ülkemizdeki kamu kurumlarında açık kaynak kodlu yazılımların kullanımını artırmak için düğmeye basıldı!

Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar Bilişim Sektörüne Nefes Aldıracak!

“Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı” adı verilen bu genelgeye göre, ülkemizdeki kamu kurumlarında açık kaynak kodlu yazılımların kullanımını artırmak için AKKY geçiş süreci başlatılacak. Bu süreç, yayınlanan genelgede oldukça detaylı bir şekilde anlatılmış.

Yayımlanan genelgeye göre, kamu kurumlarında kullanılan lisanslı yazılımların hangilerinin AKKY geçişe uygun olduğu, yol haritası raporu ve AKKY Geçiş Analiz Rehberi referans alınarak belirlenecek. Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından düzenlenecek rapor, dokuz ay içerisinde hazırlanacak ve bu süreçte açık kaynak kodlu yazılımlara geçiş süreci planlanacak.

Dijital Dönüşüm Ofisi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, AKKY kullanımının yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini ve bu sayede bilişim harcamalarından tasarruf sağlanması, üretici bağımlılığının azaltılması ve siber güvenliğin güçlendirilmesiyle Türkiye’nin rekabet gücünün artırılacağını belirtti.

Açık Kaynak Kodlu Yazılımların Türkiye’ye Faydası Ne Olacak?

Açık kaynak kodlu yazılım, kaynak kodlarının herkes tarafından görüntülenebilen, kullanılabilen, değiştirilebilen ve yeniden dağıtılabilen bir lisans altında yayınlanan yazılımları ifade eder. Bu tür yazılımların kaynak kodları topluluklar tarafından geliştirilir ve geliştirilmeye açıktır. Açık kaynak kodlu yazılımların kullanımı, birçok faydaya sahip.

Birincisi, açık kaynak kodlu yazılımlar, kullanıcılara özgürlük ve bağımsızlık sağlar. Kullanıcılar, yazılımı ihtiyaçlarına uygun olarak değiştirebilir, geliştirebilir ve özelleştirebilir. Böylece, yazılımın esnekliği artar ve kişisel ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılabilir.

İkincisi, açık kaynak kodlu yazılımlar, güvenilirlik ve güvenlik açısından avantaj sağlar. Kaynak kodları herkes tarafından görüntülenebilir olduğundan, hatalar ve güvenlik açıkları daha çabuk tespit edilir ve düzeltilir. Topluluklar tarafından sürekli olarak denetlendikleri için, hızlı bir şekilde güncellenir ve kullanıcılara daha güvenli bir ortam sunarlar.

Üçüncüsü, açık kaynak kodlu yazılımların maliyet avantajı bulunmaktadır. Çoğu açık kaynak yazılım ücretsizdir ve ücretsiz olarak kullanılabilir. Bu, kamu kurumlarının yazılım harcamalarını azaltmasına ve bütçe tasarrufu sağlamasına yardımcı olur.

Türkiye’deki kamu kurumlarında açık kaynak kodlu yazılım kullanımının faydaları da oldukça çok. Öncelikle, maliyet avantajı sayesinde kamu harcamalarında tasarruf edilir ve bütçe daha etkin kullanılır. Ayrıca, açık kaynak kodlu yazılımların güvenlik avantajları sayesinde, kamu verileri ve bilgileri daha güvenli bir şekilde korunabilir.

Açık kaynak kodlu yazılımların özelleştirilebilir olması, kamu kurumlarının ihtiyaçlarına daha iyi uyum sağlayacak şekilde yazılımları düzenlemesine olanak tanır. Böylece, daha verimli ve etkili hizmetler sunulabilir.

Son olarak, açık kaynak kodlu yazılımların topluluklar tarafından sürekli olarak geliştirilmesi ve güncellenmesi, Türkiye’nin teknolojik alanda daha bağımsız bir konuma gelmesine yardımcı olur. Yerli kaynaklardan faydalanılarak geliştirilen yazılımlar, ülkemizin bilişim sektöründeki rekabet gücünü artırır ve dışa bağımlılığı azaltır.

Bu nedenlerle, Türkiye’deki kamu kurumlarının açık kaynak kodlu yazılımları tercih etmesi, hem maliyetleri düşürmek hem de güvenli ve özelleştirilebilir bir yazılım ortamı sağlamak için önemli bir adım olacak gibi görünüyor. Bu adımın ülkemiz bilişim sektörü için faydalı bir adım olduğu kesin.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce açık kaynak kodlu yazılımlar ülkemize yarayacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!