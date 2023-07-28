Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Vestel, dolaylı bir şekilde siber saldırıya maruz kaldı ve 7.560 çalışanının kişisel verileri çalındı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından yapılan açıklamada, saldırganların Vestel çalışanlarının T.C. kimlik numaraları, isim ve soy isimleri, e-posta adresleri ve telefon numaraları gibi tüm kişisel bilgilerini ele geçirdiği belirtildi. Vestel’in duvarı yıkıldı!

Vestel Çalışanlarının Kişisel Verileri Sızdırıldı, KVKK İncelemelerine Başladı!

KVKK tarafından yapılan açıklamada, Vestel’in hediye ürün ve promosyonlar için Mivento Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi’nden hizmet aldığı ifade edildi. Bu şirkete yönelik gerçekleştirilen bir siber saldırı, Vestel çalışanlarının kişisel verilerinin sızdırılmasına yol açtı. KVKK, söz konusu siber saldırının tarihinin 24 Mayıs olduğunu ve Vestel’in bu durumdan 12 Temmuz tarihinde haberdar olduğunu belirtti.

Bu tür veri ihlalleri, kişisel verilerin korunmasına yönelik ciddi endişelere yol açmaktadır. Vestel, müşterilerinin ve çalışanlarının kişisel bilgilerini güvende tutmak için daha fazla önlem almalı ve siber güvenlik konusunda daha hassas davranmalı. KVKK, saldırıya ilişkin incelemelerine başladı ve Vestel’den alınan bilgilerle soruşturmayı sürdüreceği açıklandı. İlk açıklamalara göre 7.560 kişiye ait kişisel veriler çalındı.

KVKK’nın konu hakkındaki açıklaması ise şu şekilde:

“Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Vestel Ticaret A.Ş. tarafından Kuruma gönderilen kişisel veri ihlali bildiriminde özetle;

İhlalin veri sorumlusunun bayi çalışanları için hediye/promosyon uygulamalarının yönetildiği bir alt yapı hizmetinin sağlanması konusunda hizmet satın aldığı Mivento Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketine ait bir sunucuya siber saldırı olması şeklinde gerçekleştiği,

İhlalin 24.05.2023 tarihinde başladığı ve ihlalden Mivento Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından 12.07.2023 tarihinde gönderilen bildirim ile haberdar olunduğu,

İhlalden çalışanlara ait “TCKN, ad, soyadı, e-posta ve telefon numarası” verilerinin etkilendiği,

İhlalden etkilenen kişi sayısının 7560 ve kayıt sayısının 30183 olduğu,

İlgili kişilerin [email protected] adresinden bilgi talep edebileceği

ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 27.07.2023 tarih ve 2023/1297 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.”

Bu olay, Vestel gibi büyük bir teknoloji şirketinin bile siber saldırılara karşı savunmasız olabileceğini gösteriyor. Günümüzde dijitalleşmenin hızla artmasıyla birlikte siber güvenlik konusu daha da önem kazanmış durumda. Bu nedenle, şirketlerin kişisel verileri koruma konusunda daha iyi önlemler alması ve güvenlik sistemlerini güçlendirmesi gerekiyor.

KVKK ve diğer ilgili kurumlar, bu tür veri ihlallerinin önüne geçmek ve kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu tür olaylar, kamuoyunun ve şirketlerin siber güvenlik konusunda daha fazla bilinçlenmesini ve önlem almasını sağlayarak, gelecekte benzer durumların önüne geçilebileceğine işaret ediyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Vestel konu hakkında ne yapacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!