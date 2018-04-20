Turkcell’liler salladı, minik dostlarımız kazandı

Destek verdiği sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekleyen Turkcell, Nestlé Purina ile ortaklaşa hayata geçirdiği projeyle, Sokak Hayvanları Günü’nde “Salla Kazan” kampanyası düzenledi. Kampanyaya katılan Turkcell’liler hem kendi kazandı hem de sevimli dostlarımıza kazandırdı. Turkcell’in hem eğlendirmek hem de hediyeler vermek için müşterilerine özel hazırladığı Salla Kazan kampanyası kapsamında sallayan Turkcell’liler, Yedikule Hayvan Barınağı’nda yaşayan minik dostlarımıza Nestlé Purina’nın katkılarıyla 10 ton mama hediye etti. Bir hafta boyunca düzenlenen kampanyaya 6 milyon Turkcell’li katıldı.

Yapılan kampanyanın bir diğer amacı da kentlerde zor şartlarda yaşayan ve yiyecek bulmakta zorlanarak, açlık sorunlarıyla karşı karşıya gelen sokak hayvanlarına dikkat çekmek oldu. “Dünya Sokak Hayvanları Günü” her yıl sayıları 600 milyona ulaştığı tahmin edilen sokak hayvanlarının durumuna işaret etmek amacıyla kutlanıyor.