Turkcell’in Pazarlama Master’ları mezun oldu

Turkcell’in uzmanlık alanı ve çalıştığı bölümden bağımsız tüm çalışanlarına yönelik başlattığı, Boğaziçi Üniversitesi tarafından akredite edilen Turkcell Marketing Masters (Pazarlama Master) programının mezunları, sertifikalarını aldı. Turkcell Akademi’nin hazırladığı; dünya çapında üniversite ve kuruluşların eğitim verdiği programa katılan Turkcell çalışanları, kariyerlerini bir adım daha öteye taşıdı. Marketing Masters programına katılanlar 1 yıl boyunca devam eden eğitimler sonunda kariyerlerine yeni bir uzmanlık alanı kattı. Turkcell, programda en başarılı ilk 12 çalışanına, yurtdışında Kellogg Üniversitesi tarafından düzenlenen sertifika programına katılma olanağı sunacak.

Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’de 200 mezunun katılımıyla düzenlenen törende, programın en başarılı ilk 12 öğrencisi plaketlerini Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ile Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan’ın elinden aldı. Törende Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, Turkcell İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Seyfettin Sağlam, Turkcell Akademi Genel Müdürü Banu İşçi Sezen ve Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan mezunlara sertifikalarını takdim etti.

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“İnsanlık tarihinde medeniyet kurabilmiş çok fazla millet bulunmuyor. Bu medeniyetlerin en değerlilerinden birini de milletimiz kurdu. Değerleri olan milletler medeniyet kurabiliyorlar. Dolayısıyla medeniyetlerin yaşatılabilmesi için değerlerin yaşatılması lazım. Çalışanlarımız bu programla kariyerlerine önemli bir yatırım yapıyor, bu çok güzel. Ancak bunun ötesinde, atılan bu adımlarla ülkemizin geleceğine yatırım yapıyoruz. Ülkemizin geleceği için çalışırken değerlerimize de sahip çıkmamız lazım. Turkcell’i bölgede lider yapacak, en değerli varlığımız çalışanlarımız, gerçek sermayemiz insan. Çalışanlarımızı geleceğe hazırlarken bu sayede Türkiye’yi de geleceğe hazırlıyoruz.”

Ülkemizin önde gelen kurumları bir araya geldiği zaman çok başarılı işlerin çıktığını ve programın bunun güzel bir örneği olduğunu vurgulayan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, “Turkcell’in eğtim konusundaki yaklaşımı, aslında kurumsal gelişime ne kadar önem verdiğinin ve liderliğe layık bir kurum olduğunun en önemli göstergesi. Boğaziçi Üniversitesi’nin 155 yıllık geçmişiyle eğitim dünyasına katkıları hepimizin malumu. Boğaziçi’nin yaygın ve sürekli eğitim stratejisiyle desteklenen Marketing Masters, bu başarının endüstriye aktarımı için yenilikçi bir yaklaşım. Akreditasyon süreçleri tamamlanan bu programın sertifikaları, sadece iki kurumun işbirliğini ve kendilerine kazandırdıklarını yansıtmıyor. Aynı zamanda ülkemiz için de önemli bir örnek, bir başarı hikayesi oluşturuyor. Bundan sonra da Turkcell’le işbirliğimizin gelişerek süreceğine inanıyor, bu başarılı deneyimimizi diğer sektörlerde de yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

Turkcell desteğiyle eğitim yolculuğu devam edecek

Turkcell genelinde 1250 kişinin başvurduğu program; Turkcell çalışanlarının pazarlamayı A’dan Z’ye öğrenip kendilerine yeni bir uzmanlık katmalarını amaçlıyor. Pazarlama programında, online ve sınıf içi derslerden oluşan 50 saatlik ilk dönem sonunda 780 kişi Wharton sertifikasını alarak mezun oldu. Ekim’de başlayan 2. dönemde ise katılımcılar, Illinois ve Boğaziçi Üniversitesi’nden dijital dünyada pazarlama derslerine katılarak, değerlendirme sınavları sonrasında sertifikalarını aldı. Her iki dönemde katılım, sınav performansı, vaka ve kanvas çalışmasında alınan değerlendirme notlarıyla hesaplanan toplam puanına göre ilk 12 Turkcell’li eğitim yolculuğuna devam edecek.

Türkiye’nin ilk kurumsal üniversitesi Turkcell Akademi, Turkcell çalışanlarının, yeni oluşan ve değişen tüm sektörlerdeki iş fırsatlarını yakalayabilmesi ve bilgi ve yetkinliklerini güçlendirmesine odaklanıyor. 2006’dan bu yana uzaktan öğrenme kanalı ve yüz yüze eğitimlerle yaklaşık 17.5 milyon saat eğitim veren Turkcell Akedemi, her yıl Turkcell ekosisteminde yer alan 52 bin kişiye ulaşıyor ve 600’ün üzerinde eğitmenle eğitimler sunuyor. Turkcell Akademi’de sadece 2017 yılında Turkcell Grup ekosisteminde yer alan 1.2 milyon kişiye ulaşılarak yaklaşık 2.1 milyon saat eğitim verildi; ortalama kişi başı eğitim 64 saat olarak gerçekleşti.