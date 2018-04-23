Turkcell’den 23 Nisan’da çocuklara özel içerikler

Turkcell, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklarımızı unutmadı. Hafta sonu tatiliyle beraber 3 güne uzayan bayram tatilinde, Turkcell çocuklar için en keyifli ve eğlenceli içerikleri hayata geçirdi. Çocuklarımız TV+ eğlenceli filmleri izlerken, Playcell’de oyun oynarken gelişecek, kendi yaşıtları tarafından hazırlanan çocuk dergisini, dijital platformda Dergilik’ten okuyacak.

TV+’tan çocuklara özel dünya

Yaş gruplarına özel televizyon kanallarıyla çocuklara en uygun içerikleri renkli ekrana taşıyan TV+, hayata geçirdiği yeni kategorisi “TV+ Çocuk” ile en keyifli çizgi filmleri, animasyonları ve fantastik filmleri hem çocuklara hem de ailelerine ulaştıracak. Turkcell’in hem evde hem de mobil cihazlardan izlenebilen televizyon platformu TV+, 23 Nisan ile beraber hayata geçecek kategorisinde, çocuklara hem eğitici hem de eğlenceli içerikler sunacak. TV+, tüm çocuk kanallarında TV+’lılara açık yayın yapacak, tatile özel çizgi film ve animasyonlar; Sünger Bob, Lego Filmi, Şirinler 2, Küçük Prens, İnanılmaz Örümcek Adam ve daha birçok animasyon, çizgi film ve çizgi seriler çocuklar için ekranlarda olacak. Çizgi filmler, animasyonlar, fantastik seriler ve dizilerinin yer aldığı TV+ Çocuk kanalları 3 gün boyunca TV+’lılar tarafından ücretsiz izlenebilecek. Çocuklar için özel günleri, hafta sonu tatillerini ve karne sonrası yaz tatilini şölene çevirmek isteyen TV+ Çocuk, ile ilgili en geniş bilgiye ve programlara tvpluscom.tr/cocuk adresinden ulaşabilirsiniz.

Playcell ile yaratıcılığınızı geliştirin

Çocuklar için güvenli, öğretici, eğlenceli ve yaratıcı yüzlerce oyunun yer aldığı Turkcell’in oyun platformu Playcell de, 23 Nisan’da yepyeni oyunu Boyama Zamanı’nı çocukların beğenisine sunuyor. Çocuk eğitimi uzmanlarının desteği alınarak özenle geliştirilen “Boyama Zamanı” çocukların kendilerini ifade etmelerine, bilişsel ve konsantrasyon becerilerini, yaratıcı düşünme ve hayal güçlerini geliştirmelerine yardımcı oluyor. Çocuklar oyun içerisinde çizim alanını kullanarak resim yapabiliyor, kendi yarattıkları resimleri boyayabiliyor ve isterlerse çıktısını alıp güzel bir hatıra olarak saklayabiliyor. Tüm oyunlar için www.playcell.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Turkcell’in çocukları 23 Nisan’da kendi dergilerini yayımlıyor

Dergilik uygulaması 23 Nisan’da tüm içeriği çocuklar tarafından hazırlanan dijital çocuk dergisini yayına alıyor. Turkcell çalışanlarının çocukları tarafından hazırlanan dergi içeriğinde; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı temalı resimler, şiirler ve hikâyelere; ayrıca kültür-sanat köşesinde kitap, film ve müzik tanıtım yazılarına ve hayvan sevgisiyle ilgili paylaşımlara yer verildi. Elliden fazla çocuk tarafından oluşturulan içeriklerin yayımlanacağı dergide ayrıca yenilikçi teknoloji ürünlerini ve girişimcileri destekleme amacıyla kurulan Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı’nda desteklenen Alya 3 boyutlu yazıcı kullanarak üretilmiş eserlere de yer verildi.